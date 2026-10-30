Ninh Bình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo

Ngày 29/10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) nhằm giải quyết các công việc phát sinh đột xuất.

Đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, sau khi nghe các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua 13 nghị quyết.

Các nghị quyết này liên quan đến đầu tư công, quản lý đất đai, phát triển đô thị, tổ chức bộ máy cùng các chế độ, chính sách đối với một số đối tượng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đáng chú ý, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về việc thành lập, tổ chức lại và giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ.

Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2026. Các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Ngoại vụ tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30/11/2026.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện.