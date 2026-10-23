Ninh Bình: Thành lập Ban Tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam

Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23.11) sẽ tạo thành chuỗi hoạt động văn hoá – chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh

Theo đó, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình làm Trưởng ban và ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh đồng Trưởng ban.

Phó Trưởng ban gồm: Giám đốc Sở VHTT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Giám đốc Sở Du lịch.

Và 19 uỷ viên gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, tổ chức như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở VHTT, Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở NN&MT, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, UBND phường Hoa Lư, Hà Nam, Công ty Điện lực Ninh Bình, Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Ninh Bình…

Ban Tổ chức Ngày hội Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 có nhiệm vụ triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật.

Sở VHTT tỉnh Ninh Bình là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị để phục vụ các hoạt động của Ban Tổ chức.

Ngày Văn hoá Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng, phong phú

Theo Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 16.10 của UBND tỉnh Ninh Bình, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23.11) sẽ tạo thành chuỗi hoạt động văn hoá – chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Mỗi người dân được trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hoá, cùng nhau gìn giữ, trao truyền, làm giàu thêm giá trị tốt đẹp của văn hoá, đất nước và con người Việt Nam.

Đồng thời, tạo dấu ấn về lần tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam đầu tiên trên địa bàn toàn quốc nói chung, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, nâng cao vị thế và sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam trên trường quốc tế, quảng bá hình ảnh văn hoá, con người và vùng đất Ninh Bình.

Cùng với đó, tôn vinh các giá trị, di sản văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy giá trị của di sản văn hoá vật thể, phi vật thể; lan toả mạnh mẽ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.