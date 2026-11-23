Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Tài chính đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/5/2026 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 19/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai các nghị quyết, chương trình hành động liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế biển, xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, các phần việc đang được các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả bao gồm: Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định liên ngành thống nhất thông qua và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Hợp đồng BOT của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 đã được ký kết. Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông đã thu hút 8 dự án đầu tư thứ cấp, với diện tích đất cho thuê khoảng 97,87 ha. Khu công nghiệp Minh Châu đã thu hút 2 dự án. Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) đang xây dựng hạ tầng. Các dự án giao thông, năng lượng, du lịch biển và hạ tầng khu kinh tế tiếp tục được triển khai.

Tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt hơn 286 nghìn tấn, bằng 90,63% kế hoạch năm. Công tác quản lý tàu cá, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được tăng cường. Tính đến ngày 16/11/2026, du lịch biển đón khoảng 748 nghìn lượt khách.

Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những vướng mắc trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp. Một số nội dung còn phụ thuộc vào tiến độ thẩm định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Các đại biểu đề xuất tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ, quy hoạch các khu công nghiệp và quy hoạch phát triển đô thị. Đồng chí yêu cầu nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý, phát triển vùng lấn biển theo quy hoạch, chú trọng bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở cho chuyên gia, công nhân và khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp để xây dựng phương án đào tạo, cung ứng lao động. Các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án tại Khu công nghiệp Hải Long và Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, trong đó có các dự án đầu tư thứ cấp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đê biển Hải Thịnh, Cống 1/5 và tuyến đường kết nối Khu công nghiệp Rạng Đông. Các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án kết nối giao thông với tuyến cao tốc CT.08, phục vụ phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý đất công tại các bãi bồi ven sông, ven biển, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nạo vét, khai thác cát, bảo đảm an toàn đê điều và bảo vệ hệ sinh thái ven biển. Đồng thời, tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững, nâng cao giá trị sản xuất, thực hiện nghiêm các giải pháp chống khai thác IUU và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cập nhật tiến độ từng nhiệm vụ, dự án, kịp thời báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các vướng mắc phát sinh.