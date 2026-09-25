Ninh Bình tập trung nguồn lực sau sắp xếp trường học

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 25/9, tại Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Hoa Lư), Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT làm việc với ngành Giáo dục Ninh Bình về công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027.

Tham gia Đoàn kiểm tra có lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông, Vụ Giáo dục Mầm non, Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên... Cùng dự có ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình; lãnh đạo phường Hoa Lư và một số cơ sở giáo dục.

Giảm đầu mối, tập trung nguồn lực

Sau hợp nhất tỉnh và sắp xếp quy mô lớn, ngành Giáo dục Ninh Bình duy trì hệ thống gồm 769 cơ sở với gần 960 nghìn người học. Riêng khối mầm non, tiểu học, THCS công lập giảm 839 đầu mối, song vẫn duy trì 822 phân hiệu và 589 điểm trường.

Bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Tỉnh ủy Ninh Bình, Sở GD&ĐT Ninh Bình đã tham mưu tỉnh ban hành các văn bản về sắp xếp trường học, kế hoạch thời gian năm học, đội ngũ, chính sách đối với người học và các khoản thu; đồng thời hướng dẫn địa phương, cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học năm học 2026-2027.

Việc sắp xếp cơ sở giáo dục được hoàn thành trước năm học mới. Dù giảm mạnh đầu mối, mạng lưới trường, lớp và hoạt động dạy học cơ bản được duy trì ổn định. Chương trình giáo dục được thực hiện đúng tiến độ; công tác huy động học sinh, bố trí đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn trường học và quản lý thu, chi được quan tâm.

Cùng với sắp xếp mạng lưới, cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư. Đến đầu năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 28.661 phòng học, trong đó 28.351 phòng kiên cố, đạt 98,9%; có 7.619 phòng học bộ môn, phòng chức năng.

Trong dịp hè, 3.448 phòng học được sửa chữa, nâng cấp; 786 phòng học xây dựng mới được đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí đầu tư, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ năm học mới là 2.523 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2026, toàn tỉnh đã bố trí 66 cơ sở nhà, đất dôi dư với tổng diện tích 247.145m² cho các cơ sở giáo dục.

Thực tế tại Trường THCS Lê Hồng Phong cho thấy, việc sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục bước đầu tạo điều kiện tập trung nguồn lực, thống nhất công tác quản lý và tổ chức hoạt động chuyên môn.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Hoa Lư) phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong cho biết, trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THCS Ninh Thành, hiện vận hành theo mô hình một trường chính và một phân hiệu, với 54 lớp, 2.748 học sinh.

Sau sáp nhập, việc tập trung đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của hai trường tạo thuận lợi hơn trong phân công chuyên môn, tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn và triển khai Chương trình GDPT 2018.

Nhà trường đã hợp nhất các tổ, nhóm chuyên môn; xây dựng kế hoạch giáo dục thống nhất giữa trường chính và phân hiệu; bố trí thời khóa biểu chung, điều phối giáo viên phù hợp giữa hai điểm trường. Việc tổ chức dạy học được duy trì ổn định, không làm gián đoạn quyền lợi học tập của học sinh.

Cùng với đó, công nghệ thông tin được tăng cường trong quản lý, điều hành giữa hai điểm trường; sinh hoạt chuyên môn toàn trường được duy trì định kỳ, góp phần tạo sự gắn kết đội ngũ sau sắp xếp.

Hoàn thiện điều kiện để vận hành hiệu quả

Bên cạnh việc ổn định tổ chức và hoạt động dạy học, thực tiễn vận hành mạng lưới trường học sau sắp xếp cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô và đặc điểm của từng cơ sở giáo dục.

Toàn tỉnh hiện có 45.520 giáo viên, còn thiếu 4.869 giáo viên so với định mức. Việc bố trí đội ngũ phù hợp với quy mô trường, lớp, đặc biệt đối với những cơ sở có nhiều phân hiệu, điểm trường, là một trong những nội dung ngành Giáo dục Ninh Bình kiến nghị Bộ GD&ĐT quan tâm.

Về sách giáo khoa, tính đến ngày 23/9/2026, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cơ sở giáo dục thiếu sách phục vụ năm học 2026-2027. Tổng số sách giáo khoa còn thiếu là 507.889 bản, tương ứng khoảng 4,85% tổng nhu cầu; trong đó, cấp tiểu học thiếu 250.541 bản, THCS thiếu 170.791 bản và THPT thiếu 86.557 bản.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ năm học, Sở GD&ĐT Ninh Bình kiến nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu hoàn thiện quy định về định mức giáo viên, Tổng phụ trách Đội, nhân sự hỗ trợ giáo dục; định mức tiết dạy và tiêu chuẩn cơ sở vật chất đối với các trường có nhiều phân hiệu, điểm trường, bảo đảm phù hợp với quy mô, số địa điểm tổ chức dạy học và yêu cầu quản lý, vận hành thực tế.

Đối với cấp THPT, Sở kiến nghị điều chỉnh hoặc cho phép áp dụng cơ chế linh hoạt về số học sinh/lớp trong những năm học có quy mô học sinh tăng cao, nhất là tại các địa bàn đô thị, khu vực có áp lực tuyển sinh lớn, bảo đảm không vượt quá 5% so với quy định.

Ngành Giáo dục Ninh Bình cũng đề nghị Bộ GD&ĐT sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể về phổ cập giáo dục THPT và tương đương, làm căn cứ để các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; đồng thời rà soát, phát triển Chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học và yêu cầu thực tiễn.

Từ thực tế của một trường có phân hiệu, cô Nguyễn Thị Nhung kiến nghị quan tâm xây dựng cơ cấu định biên Tổng phụ trách Đội đối với phân hiệu có từ 20 lớp trở lên.

Nhà trường cũng đề xuất tiếp tục quan tâm nguồn lực đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung phòng học, phòng học bộ môn; bố trí nhân sự đối với các vị trí việc làm còn thiếu, góp phần đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục trong mô hình trường có phân hiệu.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ sở giáo dục trao đổi về tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT thảo luận, trực tiếp giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền.

Đối với các kiến nghị của ngành Giáo dục Ninh Bình, Đoàn kiểm tra ghi nhận, tổng hợp để báo cáo lãnh đạo Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định.