Các biện pháp vệ sinh môi trường được người chăn nuôi duy trì nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh, lây lan. (Ảnh: YẾN TRINH)

Theo thông tin từ Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS), từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 1.542 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 921 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 31/34 tỉnh, thành phố, khiến 205.602 con lợn bị chết và tiêu hủy; trong đó, Ninh Bình nằm trong nhóm 8 địa phương có số lượng lợn phải tiêu hủy hơn 10.000 con.

Từ đầu tháng 11/2026 đến nay, toàn tỉnh Ninh Bình phát sinh thêm 12 xã, phường có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó 50% số xã có dịch tái phát. Các địa phương như: Đồng Thái, Tây Hoa Lư, Nho Quan, Thanh Sơn, Phú Sơn, Yên Khánh có số lượng lợn mắc bệnh phải tiêu hủy nhiều, tình trạng dịch bệnh kéo dài nhiều ngày, liên tục tái phát dịch bệnh.

Đánh giá về nguyên nhân, bên cạnh những yếu tố khách quan do thời tiết và đặc điểm dịch tễ phức tạp của bệnh, tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch tại cơ sở. Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là công tác giám sát, phát hiện, xử lý lợn mắc bệnh; việc quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, lưu thông lợn trong vùng dịch chưa chặt chẽ; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chưa bảo đảm yêu cầu.

Đặc biệt, việc thực hiện an toàn sinh học, quản lý đàn và tái đàn còn tồn tại, hạn chế; vẫn xảy ra tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường, buôn bán sản phẩm động vật nhiễm bệnh; cán bộ có chuyên môn chăn nuôi, thú y chưa được ưu tiên bố trí cho công tác quản lý, phòng, chống dịch bệnh.

Trước tình hình trên, ngày 16/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 8151 về việc tập trung cao độ triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm soát, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Văn bản tập trung làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch, với yêu cầu khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan trên diện rộng.

Người dân tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi. (Ảnh: YẾN TRINH)

Theo đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, để khẩn trương khoanh vùng, xử lý dứt điểm dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, đồng thời bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong giai đoạn cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là phải tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở.

Trong đó, Ủy ban nhân dân các xã, phường cần chủ động huy động nguồn lực tại địa phương, ưu tiên bố trí cán bộ có chuyên môn chăn nuôi, thú y trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch; không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, tái phát, lây lan diện rộng, kéo dài. Đối với những địa bàn đang có dịch, tập trung khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, thực hiện công bố dịch theo quy định và triển khai các biện pháp kiểm soát tại vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm. Công tác theo dõi, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, các địa phương có dịch thiết lập chế độ báo cáo hằng ngày, hằng tuần để kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động điều chỉnh phương án xử lý phù hợp.

Cùng với đó, việc xử lý lợn mắc bệnh phải bảo đảm nhanh chóng, đúng quy trình chuyên môn và quy định pháp luật. Các trường hợp lợn phải tiêu hủy cần được kiểm tra, xác minh, có kết luận chẩn đoán của người có chuyên môn chăn nuôi, thú y, trường hợp cần thiết lấy mẫu để xét nghiệm bệnh; tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh và thực hiện tiêu độc, khử trùng khu vực có dịch theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật được siết chặt; nghiêm túc thực hiện quy định cấm giết mổ, đưa vào, mang ra hoặc lưu thông lợn, sản phẩm của lợn trong vùng có dịch bệnh để kiểm soát ổ dịch, trừ trường hợp được phép vận chuyển theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine bắt buộc; tái đàn thận trọng, bảo đảm an toàn; khi phát hiện lợn ốm, chết nghi mắc bệnh, người dân phải chủ động khai báo, không bán chạy, giết mổ hoặc vứt xác động vật ra môi trường.

Khu vực tiêu hủy lợn mắc bệnh được bố trí cách xa khu dân cư, bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch. (Ảnh: YẾN TRINH)

Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh bùng phát, lây lan diện rộng do thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tỉnh cũng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường; việc hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, tổ chức giám sát chủ động, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch. Sở Công thương, Công an tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng kiểm soát thị trường, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ trái phép lợn và sản phẩm từ lợn. Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đã giao cho các địa phương chủ động bố trí kinh phí mua hóa chất, vôi bột phục vụ công tác vệ sinh môi trường chăn nuôi. Trên cơ sở đó, các địa phương căn cứ tình hình thực tế để phân bổ, sử dụng nguồn vật tư, tổ chức phun khử khuẩn tại các khu vực có dịch và những địa bàn có nguy cơ cao. Về phía chuyên môn, Chi cục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Với mục tiêu phấn đấu đến ngày 15/12/2026 tỉnh cơ bản kiểm soát, khống chế dịch bệnh trên địa bàn, Ninh Bình đang đặt ra yêu cầu cao đối với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và mỗi địa phương. Việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp không chỉ góp phần ngăn chặn dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi mà còn có ý nghĩa quan trọng trong ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung thịt lợn phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.