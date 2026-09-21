Ninh Bình tập trung bảo vệ lúa Mùa và tăng tốc triển khai sản xuất vụ Đông 2026

Bà con nông dân tập trung thu hoạch lúa Mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nhằm giảm thiểu rủi ro do mưa bão cuối vụ.

Khẩn trương tiêu úng, thu hoạch lúa theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ Mùa 2026, toàn tỉnh đã gieo trồng được 120.758 ha lúa và 17.600 ha rau màu. Trong đó, diện tích lúa trỗ bông khoảng 98.500 ha (chiếm 82% diện tích gieo cấy) và đã thu hoạch được 1.000 ha lúa Mùa sớm.

Tuy nhiên, đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 14/9 đến 17/9 do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới với lượng mưa phổ biến gần 400 mm, thậm chí có nơi vượt 500 mm như Cúc Phương hay Nho Quan đã gây nhiều khó khăn cho công tác phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa mùa trung đang trỗ bông, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của cây rau màu.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu UBND các xã, phường huy động tối đa lực lượng và phương tiện máy móc khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh mương, đặc biệt là kênh cấp III để tiêu thoát nước kịp thời. Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn chủ động vận hành hết công suất các trạm bơm điện và bơm dầu, ưu tiên khoanh vùng tiêu úng cho những diện tích lúa bị đổ và cây trồng ngập nặng nhằm tránh tình trạng thối đòng hoặc chết cây. Song song với đó, các cơ quan chuyên môn và nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ sớm các dịch hại cuối vụ như sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ và rầy.

Đối với công tác thu hoạch, các địa phương cần thực hiện phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để khẩn trương thu hoạch lúa và rau màu đã đến kỳ, vừa giảm thiểu rủi ro do mưa bão cuối vụ, vừa kịp thời giải phóng đất gieo trồng vụ Đông. Với những diện tích rau màu bị thiệt hại không thể phục hồi, cần nhanh chóng tiêu hủy, làm lại đất để gieo trồng các loại rau ngắn ngày cung cấp cho thị trường giáp vụ. Đối với cây trồng khác cần khẩn trương khơi, thoát nước ngay, tránh để nước đọng trên vườn và xung quanh các gốc cây, gây hiện tượng úng cục bộ, cắt tỉa cành, lá hư hỏng và vệ sinh vườn.

Phấn đấu gieo trồng trên 22.500 ha cây trồng vụ Đông

Song song với các biện pháp bảo vệ cây trồng cuối vụ, các địa phương cần bám sát Kế hoạch sản xuất vụ Đông 2026 để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ngành nông nghiệp đề nghị các xã, phường khẩn trương rà soát, xác định rõ từng diện tích đất bãi, đất lúa mùa thu hoạch sớm có điều kiện tưới tiêu chủ động để triển khai gieo trồng các cây vụ Đông sớm như ngô, bí, dưa chuột, cà chua. Đồng thời, đẩy mạnh mở rộng diện tích gieo trồng trên chân đất 2 lúa đối với các cây ưa lạnh có thị trường tiêu thụ rộng lớn như khoai tây, cải bắp, su hào và các loại rau ăn lá.

Đặc biệt, công tác chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất cần tập trung thực hiện bài bản tại các khu vực “Cánh đồng lớn” đã được quy hoạch nhằm tạo vùng sản xuất tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông dân phường Yên Thắng đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo trồng rau màu phục vụ thị trường giai đoạn giáp vụ.

Trong vụ Đông 2026, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 22.500 ha cây trồng các loại. Nhóm rau các loại giữ vai trò chủ lực với 11.560 ha, tiếp đến là 3.540 ha ngô, 2.000 ha khoai tây, 940 ha dưa chuột, 625 ha khoai lang cùng các loại cây trồng khác như lạc, đậu tương và hoa cây cảnh phục vụ thị trường Tết.

Về khung thời vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu ý các địa phương tập trung gieo trồng nhóm cây ưa ấm hoàn thành trước ngày 10/10. Đối với nhóm cây ưa lạnh như khoai tây và rau đậu các loại, thời gian gieo trồng tập trung từ ngày 15/10 đến 25/11, riêng cây khoai tây tập trung trồng từ ngày 15/10 đến 20/11. Nhằm nâng cao giá trị sản xuất, ngành nông nghiệp khuyến khích mở rộng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật như làm bầu, che phủ màng nông nghiệp, sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các hợp tác xã và doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, phát triển các vùng sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị.

Việc kiểm tra chất lượng giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường cũng sẽ được siết chặt để kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.