Ninh Bình tạo mặt bằng sạch, thúc đẩy các dự án giao thông

Tỉnh Ninh Bình đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân, tạo đồng thuận từ cơ sở để triển khai các dự án.

Các hộ dân huy động máy móc, nhân lực di chuyển, tháo dỡ nhà cửa để nhường đất cho dự án. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Dự án đường trục trung tâm Hải Hậu, đoạn qua xã Hải Hậu, có chiều dài 4,2 km, tổng mức đầu tư hơn 438 tỷ đồng, được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, tạo thuận lợi cho giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tại các khu dân cư có tuyến đường đi qua, người dân đang khẩn trương di dời tài sản, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Theo ông Đinh Đức Tính, người dân thôn 2, gia đình ông có gần 400m² đất ở, trên đất có nhà, các công trình phụ trợ và cây trồng. Việc triển khai dự án ảnh hưởng đến hơn một nửa diện tích đất; trong đó, có nhà ở và công trình của gia đình. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền tuyên truyền, vận động, giải thích về chủ trương và phương án bồi thường, gia đình ông đồng thuận, chủ động tháo dỡ, di dời công trình, bàn giao mặt bằng. Phần diện tích đất còn lại đang được gia đình chuẩn bị để xây dựng nhà ở mới.

Dự án đường trục trung tâm Hải Hậu ảnh hưởng đến 75 hộ dân trong khu dân cư; trong đó, 58 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư. Nhờ sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được địa phương triển khai thuận lợi. Đến nay, việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân đã hoàn thành; đồng thời, các hộ thuộc diện tái định cư được bố trí đất ở tại khu tái định cư. Ghi nhận tại khu tái định cư, nhiều hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở, chuyển đến nơi ở mới; một số hộ đang khẩn trương hoàn thiện công trình.

Các hộ dân thuộc diện tái định cư Dự án đường trục trung tâm Hải Hậu đang hoàn thiện nhà cửa ở khu tái định cư mới. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Ông Trần Quang Khải, người dân thôn 2 cho biết, dự án ảnh hưởng toàn bộ gần 100 m² đất ở của gia đình tại nơi ở cũ. Sau khi được biết được địa phương sẽ bố trí đất tái định cư tại khu vực mới và qua thực tế, gia đình cảm thấy yên tâm, bởi cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đồng bộ và thuận tiện hơn trước. Sau khi nhận tiền đền bù, gia đình đã xây dựng nhà mới, đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, dự kiến trong một đến hai tuần tới sẽ chuyển về sinh sống.

Sau hơn một tuần chuyển về sinh sống tại khu tái định cư, anh Mai Quốc Toản đã dần quen với nơi ở mới. Anh cho biết, gia đình có 100m² đất bị ảnh hưởng bởi dự án và đã nhận hơn 3 tỷ đồng tiền bồi thường. Từ nguồn kinh phí này, gia đình xây dựng căn nhà mới tại khu tái định cư và chuyển đến sinh sống. Theo anh, nơi ở mới có nhiều thuận lợi, nhất là vị trí gần trung tâm, giao thông thuận tiện. Tuy nhiên, rời khu dân cư cũ vốn đông đúc gắn bó nhiều năm, thời gian đầu sinh sống gia đình cũng có cảm giác bỡ ngỡ chưa quen, đang từng bước thích nghi, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Sau khi nhường đất cho dự án, một số hộ đã bắt đầu xây dựng nhà cửa tại phần đất còn lại. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Ông Vũ Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hải Hậu cho biết, do khu dân cư hình thành từ lâu, nguồn gốc đất qua nhiều thời kỳ nên công tác giải phóng mặt bằng ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhất là việc đối chiếu hồ sơ, số liệu. Địa phương đã kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách và tạo sự đồng thuận. Đến nay, toàn bộ mặt bằng đã được giải phóng, sẵn sàng bàn giao cho đơn vị thi công. Các hộ dân chuyển đến khu tái định cư rất phấn khởi, bởi hạ tầng đồng bộ, giao thông đi lại cũng thuận tiện hơn.

Dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B, qua địa bàn hai xã Nghĩa Hưng và Ninh Cường, có tổng mức đầu tư hơn 581 tỷ đồng. Để công trình sớm được triển khai, phát huy hiệu quả đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các sở, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đang tập trung phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo quỹ đất sạch phục vụ thi công.

Tại xã Nghĩa Hưng, dự án dự kiến thu hồi hơn 24.300 m² đất, ảnh hưởng đến khoảng 60 hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức; trong đó, có 34 hộ gia đình bị thu hồi đất ở và 22 hộ thuộc diện phải di chuyển, bố trí tái định cư. Xã Ninh Cường, có 81 hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất thu hồi gần 20.000 m². Đến nay, hai địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng đối với diện tích đất công và đất nông nghiệp, bảo đảm điều kiện để dự án triển khai thi công theo kế hoạch.

Ngôi nhà tái định cư thuộc Dự án đường trục trung tâm Hải Hậu đang trong gia đoạn hoàn thiện. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Ông Dương Văn Thiệp, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng cho biết, đến nay, các hộ dân có đất ở bị ảnh hưởng bởi dự án đều đã đồng thuận với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Địa phương đã bố trí khu tái định cư với hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện, kết nối với các tuyến đường chính, tạo điều kiện để người dân ổn định nơi ở mới. Hiện, một số hộ đã bắt đầu di chuyển đồ đạc, từng bước chuyển đến nơi ở mới. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ sớm hoàn tất việc di chuyển, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên tuyến Quốc lộ 37B không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng mà còn mở thêm không gian phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. Công trình được thi công trong 18 tháng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Để bảo đảm mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn mới đây đã yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm người dân thuộc diện di dời có nơi ở mới ổn định, thuận lợi.