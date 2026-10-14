Ninh Bình tạo động lực phát triển từ các cụm công nghiệp

Thi công dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Trực Tuấn tại xã Cổ Lễ (Ninh Bình). Ảnh: Công Luật - TTXVN

Đến nay, nhiều cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả trong thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách địa phương. Để khai thác tốt hơn tiềm năng này, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án.

Với diện tích khoảng 67 ha, Cụm công nghiệp Trực Tuấn tại xã Cổ Lễ được quy hoạch theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, sản xuất linh kiện điện, điện tử và công nghiệp phụ trợ dệt may, da giày. Bên cạnh đó, cụm công nghiệp định hướng phát triển các ngành thủ công mỹ nghệ, sản xuất mỹ phẩm, hóa chất tẩy rửa, kim loại, sản phẩm nhựa cùng một số lĩnh vực chế biến, chế tạo khác.

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng để sớm triển khai dự án, xã Cổ Lễ tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích lâu dài của công trình với phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Chính quyền xã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Ông Vũ Viết Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lễ cho biết, đến nay địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 591 hộ dân với tổng số tiền 193 tỷ đồng. Hiện xã đang phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan để được thực hiện các bước tiếp theo theo, dự án dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 10.

Máy móc và nhân lực được nhà thầu huy động để làm đường nội khu dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Tiến II, xã Xuân Trường (Ninh Bình). Ảnh: Công Luật - TTXVN

Trong khi đó, tại Cụm công nghiệp Xuân Tiến II, xã Xuân Trường, việc đầu tư xây dựng hạ tầng đang được triển khai khẩn trương. Với quy mô hơn 57 ha, tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng, dự án được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, ưu tiên các ngành nghề thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chủ đầu tư triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông nội khu, hệ thống cấp nước sạch công suất 3.600 m3/ngày đêm, trạm xử lý nước thải tập trung công suất 3.000 m3/ngày đêm, trạm điện công suất 12.000 KVA và hệ thống phòng cháy, chữa cháy…

Tại công trường, nhiều tổ, nhóm công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động để thi công đồng thời các hạng mục, từ hệ thống thoát nước, cầu vượt đến san lấp mặt bằng khu vực trạm xử lý nước thải và lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Việc tổ chức thi công đồng bộ góp phần rút ngắn thời gian thực hiện, sớm hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện đưa cụm công nghiệp vào khai thác.

Theo ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Phúc Hưng, để bảo đảm tiến độ dự án, đơn vị đã huy động khoảng 80 công nhân, tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục; các đội thi công chủ động tăng ca, làm thêm giờ. Hiện những phần việc trọng tâm như đường giao thông nội khu và trạm xử lý nước thải đang dần hoàn thiện. Đơn vị phấn đấu hoàn thành hạ tầng trong tháng 11, bàn giao cho chủ đầu tư theo kế hoạch.

Sau khi hoàn thành, Cụm công nghiệp Xuân Tiến II sẽ ưu tiên thu hút các dự án cơ khí, sản xuất linh kiện, phụ tùng ô-tô, thiết bị điện, điện tử và công nghiệp hỗ trợ. Các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp nhẹ thân thiện với môi trường, phụ liệu may mặc, thủ công mỹ nghệ, chế biến thực phẩm và thủy hải sản cũng được khuyến khích đầu tư. Ngoài ra, cụm công nghiệp định hướng phát triển các dịch vụ thương mại, kho lạnh và kho xưởng logistics, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, bảo quản, vận chuyển hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công nhân tiến hành thi công trạm xử lý nước thải thuộc dự án Cụm công nghiệp Xuân Tiến II, xã Xuân Trường (Ninh Bình). Ảnh: Công Luật - TTXVN

Ông Phạm Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường cho biết, địa phương luôn quan tâm, đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Cùng với đó, xã chú trọng phát triển hạ tầng kết nối giao thông, năng lượng và tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đến sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Cùng với Trực Tuấn và Xuân Tiến II, nhiều cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh cũng đang được tập trung đầu tư, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng hạ tầng. Tiêu biểu là Cụm công nghiệp Nam Thái tại xã Nam Đồng, quy mô 50 ha; Cụm công nghiệp Nam Điền tại xã Xuân Hưng, diện tích 55 ha; Cụm công nghiệp Tiến Thắng tại xã Nam Lý, quy mô khoảng 20,43 ha. Các địa phương đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện việc giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục giao đất, tạo điều kiện để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Đến nay, Ninh Bình đã thành lập 61 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.113 ha; trong đó, 25 cụm đã đi vào hoạt động, 11 cụm đang xây dựng hạ tầng và 25 cụm đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Riêng từ đầu năm đến tháng 8/2026, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 30 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đăng ký khoảng 3.536 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hệ thống cụm công nghiệp trong mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực xã hội và tạo động lực tăng trưởng cho địa phương.

Tại Chương trình “Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp phát triển” diễn ra tháng 8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình khẳng định, tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lấy thành công của doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả điều hành. Cùng đó, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, phù hợp định hướng tăng trưởng xanh. Đối với các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.