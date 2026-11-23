Tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân 15%/năm. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 394/KH-UBND thực hiện Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030, nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển thị trường hàng Việt, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân 15%/năm. Tỷ lệ hàng sản xuất trong nước tại trung tâm thương mại, siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi đạt trên 80%; tại chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa nông thôn, vùng sâu, vùng xa đạt trên 60%.

Ninh Bình phấn đấu có ít nhất 30-40 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chí gắn nhãn bộ nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” và được công bố trên Nền tảng số hàng Việt Nam. Đây là cơ sở tăng nhận diện sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng.

Trong chuyển đổi số, tỉnh đặt mục tiêu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng trưởng 20-30%/năm, chiếm 15-20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 60-70%, thanh toán không dùng tiền mặt đạt 70-80%.

Để thực hiện mục tiêu, tỉnh tập trung tuyên truyền, quảng bá thương hiệu hàng Việt trên phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; phát triển hệ thống phân phối hiện đại, nâng cấp chợ truyền thống, mở rộng mạng lưới bán hàng tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Cùng với đó, hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, chương trình khuyến mại được tăng cường. Tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, nông sản an toàn và sản phẩm làng nghề vào siêu thị, chuỗi bán lẻ và sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh mở rộng thị trường, tỉnh chú trọng nâng chất lượng sản phẩm. Các ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng truy xuất nguồn gốc; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu và gian lận xuất xứ.

Những giải pháp này bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, khuyến khích sử dụng hàng Việt và nâng cao niềm tin đối với sản phẩm trong nước.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với sở, ngành, địa phương triển khai chương trình; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả hằng năm.

Với định hướng đồng bộ từ sản xuất, phân phối đến tiêu dùng, Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030 hướng tới xây dựng hệ sinh thái hàng Việt hiện đại, bền vững. Qua đó, Ninh Bình nâng cao vị thế sản phẩm địa phương, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển thị trường.