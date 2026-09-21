Ninh Bình: Tăng vốn dự án đường nối Hoa Lư - Trục dọc 07 lên gần 5.200 tỷ đồng

Theo Nghị quyết, HĐND tỉnh Ninh Bình quyết nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 5.199,57 tỷ đồng, tăng 801,57 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt trước đó. Như vậy, tổng nguồn vốn đầu tư dự án được điều chỉnh lên gần 5.200 tỷ đồng, nhằm bảo đảm nguồn lực thực hiện theo yêu cầu.

HĐND tỉnh Ninh Bình quyết nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 5.199,57 tỷ đồng, tăng 801,57 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt trước đó.

Các nội dung khác của dự án tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18/9/2025 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Tuyến đường nối Hoa Lư với TD07 là công trình giao thông trọng điểm, có vai trò tăng cường kết nối khu vực Hoa Lư với các trục giao thông huyết mạch và vùng kinh tế lân cận. Khi hoàn thành, dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Để bảo đảm tiến độ, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định.

Dự án được yêu cầu triển khai trong phạm vi hạn mức vốn được bố trí, sử dụng nguồn lực hiệu quả, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Nghị quyết số 60/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 10/9/2026.

Tiến Anh