Ninh Bình tăng tốc đón “mùa vàng” khách quốc tế

Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh Ngọc Linh

Sức hút từ những điểm đến, trải nghiệm mới

Những ngày cuối năm, trên các tuyến đường dẫn vào các khu du lịch Ninh Bình, hình ảnh những đoàn khách nước ngoài thong thả đạp xe qua những cánh đồng, khám phá làng quê hay trải nghiệm các hoạt động văn hóa bản địa đã trở nên quen thuộc. Không chỉ tìm đến những danh thắng nổi tiếng, nhiều du khách còn lựa chọn những hành trình có chiều sâu, dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu thiên nhiên, lịch sử và đời sống của người dân địa phương.

Tại Khu du lịch văn hóa Thung Ui, phường Tây Hoa Lư, việc đưa các yếu tố văn hóa truyền thống vào hoạt động du lịch đang tạo nên những nét hấp dẫn riêng. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, không gian văn hóa Mường với những hoạt động tái hiện đời sống, phong tục và sinh hoạt cộng đồng giúp du khách có thêm những trải nghiệm khác biệt.

Theo đơn vị vận hành, trong 10 tháng năm 2026, Thung Ui đã đón trên 250.000 lượt khách, vượt kế hoạch cả năm. Khu du lịch hiện tạo việc làm cho khoảng 600 lao động thường xuyên và thời vụ. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư, mở rộng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, khám phá hang động, di tích khảo cổ, đặt kỳ vọng lượng khách năm 2027 tăng gấp 3 đến 4 lần so với năm nay.

Ông Phùng Thế Quỳnh, Giám đốc vận hành Khu du lịch văn hóa Thung Ui chia sẻ: “Chúng tôi đang tập trung làm mới các hoạt động trải nghiệm, trong đó chú trọng xây dựng không gian chợ Mường, bếp Mường, sạp Mường, các chương trình múa Mường và hoạt động văn hóa dân gian. Với khách quốc tế, chính những trải nghiệm mang bản sắc địa phương sẽ tạo nên sự khác biệt, giúp điểm đến có sức hấp dẫn lâu dài. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi tiếp tục quảng bá hình ảnh, văn hóa quê hương đến bạn bè quốc tế”.

Tương tự tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, những cánh rừng ngập mặn, bãi bồi ven biển cùng hệ sinh thái đa dạng cũng đang trở thành nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghiên cứu và trải nghiệm thiên nhiên. Đây là những loại hình có sức hấp dẫn đối với nhóm khách quốc tế yêu thích môi trường tự nhiên, khám phá hệ sinh thái và tìm hiểu đời sống cộng đồng.

Ông Phạm Vũ Ánh, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy cho biết: “Lợi thế nổi bật của Xuân Thủy là hệ sinh thái đất ngập nước ven biển có giá trị đa dạng sinh học cao, cùng những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng cửa sông, ven biển. Từ lợi thế này, Vườn đã phát triển các hoạt động tham quan, tìm hiểu thiên nhiên, quan sát đàn chim, trải nghiệm rừng ngập mặn gắn với giáo dục môi trường. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là khách quốc tế, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động trải nghiệm, tăng cường liên kết với cộng đồng và các đơn vị cung cấp dịch vụ, bảo đảm phát triển du lịch gắn với bảo tồn hệ sinh thái”.

Nắm bắt lượng khách quốc tế sẽ đến tham quan Vườn quốc gia Xuân Thủy và vùng đất ven biển tăng cao trong những tháng cuối năm, chị Doãn Thị Thoa, chủ cơ sở An Eco Homestay, xã Giao Hòa cũng đang tích cực chỉnh trang cơ sở hạ tầng, dịch vụ lưu trú nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Theo chị Doãn Thị Thoa, cơ sở được đưa vào hoạt động từ năm 2025, với quy mô 15 phòng, có khả năng phục vụ khoảng 50 khách. Tổng mức đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng, công suất phòng trung bình đạt trên 80%, vào mùa đông phần lớn là khách nước ngoài.

“Khách quốc tế đến đây thường thích những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên và cuộc sống của người dân. Ngoài tham quan Vườn quốc gia Xuân Thủy, nhiều người còn muốn tìm hiểu các nhà thờ, tham gia trồng cây rừng ngập mặn, khám phá văn hóa bản địa hoặc cùng người dân chế biến những món ăn truyền thống. Vì vậy, cơ sở không ngừng cải thiện dịch vụ, đồng thời kết nối với người dân địa phương để xây dựng những hoạt động phù hợp, sẵn sàng đón khách trong mùa cao điểm tới đây” - chị Thoa chia sẻ.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động mang vẻ đẹp nên thơ, rực rỡ bởi sắc hồng của hoa súng. Ảnh: Ngọc Linh

Cùng với các sản phẩm mới, nhiều điểm đến đã chủ động chỉnh trang cảnh quan, đầu tư nâng cấp dịch vụ, chuẩn bị các hoạt động thu hút du khách trong mùa du lịch cuối năm. Tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, dòng sông hoa súng góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho hành trình tham quan; Khu du lịch Hang Múa, Khu du lịch sinh thái Thung Nham cũng chú trọng cải thiện chất lượng phục vụ, nghiên cứu tổ chức các chương trình văn hóa, ẩm thực và sự kiện phù hợp với thị hiếu du khách quốc tế.

Điều đáng ghi nhận là sự chuyển động của các đơn vị kinh doanh du lịch không chỉ nhằm gia tăng lượng khách trước mắt mà còn hướng đến nâng cao giá trị của mỗi chuyến đi. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng lớn, cảnh quan đẹp là lợi thế quan trọng, nhưng chất lượng trải nghiệm, tính chuyên nghiệp và sự khác biệt của sản phẩm mới là những yếu tố quyết định khả năng giữ chân du khách.

Chủ động mở rộng thị trường, nâng tầm chất lượng điểm đến

Theo Sở Du lịch, tháng 10/2026, toàn tỉnh ước đón trên 1,085 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt trên 251.100 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.330 tỷ đồng.

Tính chung 10 tháng năm 2026, Ninh Bình đã đón gần 22,038 triệu lượt khách, tăng 25,26% so với cùng kỳ năm trước, vượt 10,19% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt trên 2,696 triệu lượt, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 23.344 tỷ đồng, tăng 23,17% so với cùng kỳ và vượt 16,72% kế hoạch năm.

Những con số này phản ánh đà phục hồi và tăng trưởng của thị trường du lịch, đồng thời cho thấy dư địa phát triển đáng kể của Ninh Bình trong việc thu hút dòng khách quốc tế. Đặc biệt, khi nhu cầu du lịch trải nghiệm, khám phá văn hóa và gần gũi thiên nhiên ngày càng được quan tâm, lợi thế về tài nguyên du lịch phong phú đang mở ra những cơ hội mới để địa phương phát triển các sản phẩm có khả năng giữ chân du khách lâu hơn.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, khách quốc tế ngày càng có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm du lịch mang tính cá nhân hóa, ưu tiên trải nghiệm văn hóa, sinh thái và các hoạt động gắn với cộng đồng. Điều này đặt ra yêu cầu các đơn vị lữ hành, lưu trú, nhà hàng và khu điểm du lịch phải phối hợp chặt chẽ hơn trong việc xây dựng sản phẩm, tổ chức hành trình và bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cho rằng để tận dụng tốt dòng khách quốc tế, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải thay đổi từ tư duy kinh doanh riêng lẻ sang tăng cường liên kết, cùng nâng cao chất lượng điểm đến.

“Thị trường khách quốc tế đang mở ra cho doanh nghiệp du lịch Ninh Bình nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Hiệp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp đổi mới sản phẩm, chú trọng văn minh du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường liên kết giữa các đơn vị” - bà Dương Thị Thanh chia sẻ.

Đặc biệt, vừa qua, Hiệp hội đã tổ chức thành công Đại hội Chi hội Lữ hành và Hướng dẫn viên, Chi hội Nhà hàng và Đầu bếp. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tổ chức, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trao đổi, hợp tác và từng bước hình thành những sản phẩm, dịch vụ đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách quốc tế trong năm nay và những năm tiếp theo.

Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức khảo sát các sản phẩm du lịch tại Bảo tàng Đồng Quê. Ảnh: Ngọc Linh

Thực tế, khả năng thu hút khách quốc tế không chỉ phụ thuộc vào sức hấp dẫn của một khu, điểm du lịch riêng lẻ. Khi du khách lựa chọn một hành trình, họ quan tâm đến toàn bộ chuỗi dịch vụ, từ tìm kiếm thông tin, di chuyển, lưu trú, ăn uống đến trải nghiệm và sự thuận tiện trong quá trình tham quan. Chỉ một khâu thiếu chuyên nghiệp cũng có thể ảnh hưởng đến ấn tượng chung về điểm đến.

Bởi vậy, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng đồng bộ, coi sự hài lòng của du khách là thước đo hiệu quả hoạt động. Đây cũng là điều kiện để tăng thời gian lưu trú, khả năng chi tiêu và tỷ lệ khách quay trở lại.

Hiện toàn tỉnh có 17 khu, điểm du lịch được công nhận, gần 60 khu, điểm và địa điểm tiềm năng phát triển du lịch; 86 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 19 doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Hệ thống lưu trú có 1.558 cơ sở với gần 23.000 phòng, đa dạng từ khách sạn, homestay đến các mô hình nghỉ dưỡng, trải nghiệm đặc thù. Toàn ngành duy trì trên 46.500 lao động trực tiếp, tạo nền tảng quan trọng để phục vụ thị trường ngày càng mở rộng.

Tuy nhiên, sự gia tăng về quy mô cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ của đội ngũ lao động và khả năng tổ chức các sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách. Đặc biệt, đối với thị trường quốc tế, chất lượng hướng dẫn, thông tin đa ngôn ngữ và sự thuận tiện trong tiếp cận dịch vụ có ý nghĩa quan trọng, tạo nên sức cạnh tranh của điểm đến.

Thời gian qua, ngành Du lịch Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế. Trong tháng 10, Sở Du lịch tiếp tục phối hợp quảng bá hình ảnh Ninh Bình trên các nền tảng số; hỗ trợ các đoàn báo chí, truyền hình, chuyên gia đến khảo sát, ghi hình; đồng thời chuẩn bị các chương trình kết nối, xúc tiến thị trường quốc tế.

Ngành đang xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình đón đoàn doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản đến khảo sát sản phẩm du lịch địa phương. Đây là hướng tiếp cận thiết thực, tạo điều kiện để các đơn vị lữ hành quốc tế trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, đánh giá chất lượng dịch vụ và nghiên cứu khả năng đưa Ninh Bình vào những chương trình du lịch dành cho khách nước ngoài.

Theo đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, trước mắt, ngành tập trung đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch cuối năm, tăng cường xúc tiến, khai thác các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ; chủ động kết nối với các đối tác lữ hành, tổ chức các chương trình khảo sát, giới thiệu sản phẩm mới.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cải thiện môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn và sự thuận tiện cho du khách. Mục tiêu không chỉ là thu hút thêm khách, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch, đồng thời gìn giữ những tài nguyên và bản sắc văn hóa đã tạo nên thương hiệu Ninh Bình.

Với hơn 2,696 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng năm 2026, mục tiêu đón khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm đang dần trở thành hiện thực. Cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp, những định hướng phát triển có trọng tâm, trọng điểm đang tạo nền tảng để du lịch chuyển mạnh từ tăng trưởng về “lượng” sang “chất”. Đón thêm những luồng khách quốc tế hôm nay cũng chính là cơ hội để Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế, xây dựng hình ảnh một điểm đến giàu bản sắc, chuyên nghiệp, thân thiện, nơi những giá trị di sản được gìn giữ và phát huy, trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững trong tương lai.