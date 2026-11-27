Tăng tốc các dự án hạ tầng trọng điểm

Tại dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh dài 25,3km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h, tổng mức đầu tư khoảng 9.113,2 tỷ đồng, tiến độ thi công và giải ngân đang được tập trung đẩy nhanh.

Tăng tốc các dự án hạ tầng trọng điểm.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng sáng 27/11, ông Nguyễn Quang Minh, Phó ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cho biết, sau gần 18 tháng thi công, giá trị thực hiện đạt khoảng 2.220 tỷ đồng, bằng 53,5% giá trị hợp đồng.

Toàn bộ 217ha mặt bằng tuyến chính đã được bàn giao. Lũy kế giải ngân đạt hơn 4.896 tỷ đồng, trong đó năm 2026 đạt 845,3 tỷ đồng, bằng 31,6% kế hoạch vốn.

Chủ đầu tư phấn đấu giải ngân 1.828,6 tỷ đồng còn lại trong năm, riêng tháng 11 dự kiến đạt 700 tỷ đồng. Các hạng mục bổ sung dự kiến hoàn thành năm 2028. Tuyến có điểm đầu tại nút giao Mai Sơn với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối tại đầu cầu vượt sông Đáy.

Cùng với các tuyến giao thông liên vùng, tỉnh đang triển khai Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, tổng mức đầu tư hơn 989 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ưu đãi của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng địa phương.

Dự án gồm cải tạo đường, nạo vét sông Phát Diệm, Lưu Phương, Tân Thành; xây dựng đường gom quốc lộ 10, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, cải thiện tiêu thoát nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng tốc đầu tư hạ tầng, đánh thức tiềm năng kinh tế ven biển.

Theo ông Trần Thái, đại diện nhà thầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát, đến cuối tháng 10/2026, các tuyến phía Bắc quốc lộ 21B đạt khoảng 98% khối lượng, phía Nam đạt 95%; trạm xử lý nước thải đạt 80%, đường gom đạt 90%. Dự án đã được bàn giao khoảng 44/44,49ha mặt bằng.

Chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương tiếp nhận phần diện tích còn lại, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trước ngày 25/12/2026.

Ngoài ra, khu vực ven biển còn được hưởng lợi từ tuyến Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển dài hơn 32km, tổng mức đầu tư 9.099 tỷ đồng. Tuyến kết nối trung tâm đô thị Nam Định với khu vực ven biển, liên thông quốc lộ 21B, 37B và đường bộ ven biển.

Anh Nguyễn Văn Chung (45 tuổi), lái xe vận tải ở phường Thiên Trường, cho biết tuyến đường đưa vào khai thác giúp rút ngắn hành trình, giảm chi phí nhiên liệu, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa.

Quy hoạch đồng bộ, mở rộng không gian phát triển

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các địa phương rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị ven biển, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, chú trọng kết nối các tuyến giao thông động lực, cảng biển, khu công nghiệp, khu du lịch và trung tâm logistics, làm cơ sở bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng và thu hút doanh nghiệp.

Quy hoạch đồng bộ, mở rộng không gian phát triển.

Trên cơ sở đó, tỉnh định hướng đầu tư tuyến đường kết nối Khu kinh tế Ninh Cơ với đường trục khu vực Rạng Đông, dài khoảng 15km, quy mô 6-8 làn xe; đồng thời nghiên cứu tuyến đường sắt ven biển Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh kết nối với đường sắt quốc gia.

Đáng chú ý, tỉnh đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị ven biển Đông Nam tỉnh Ninh Bình, phạm vi gồm 11 xã, hướng tới tổ chức không gian đô thị gắn với giao thông, cảng biển, du lịch và các khu vực phát triển mới.

Cùng với đường bộ, Ninh Bình chú trọng phát triển vận tải thủy, cảng biển và cảng thủy nội địa. Đối với Dự án Cảng thủy nội địa Nghĩa Hưng giai đoạn 1, tỉnh đang rà soát hồ sơ quy hoạch, thẩm định, phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo.

Chú trọng kết nối các tuyến giao thông động lực, cảng biển, khu công nghiệp, khu du lịch và trung tâm logistics.

Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/1/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đầu tư kết cấu hạ tầng phải đi trước một bước, gắn với tổ chức lại không gian phát triển, hình thành các trục động lực và cực tăng trưởng.

Việc đồng bộ giao thông, cảng biển, khu công nghiệp, đô thị và logistics sẽ góp phần khai thác lợi thế ven biển, mở rộng kết nối liên vùng, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới cho Ninh Bình.

Tiến Anh