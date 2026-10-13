Ninh Bình tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết trong cao điểm mùa dịch

Ngành y tế tỉnh Ninh Bình triển khai phun hóa chất phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. (Ảnh: YẾN TRINH)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 13/10, toàn tỉnh ghi nhận 341 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, không có trường hợp tử vong, số ca mắc tương đương cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh ghi nhận 67 ổ dịch, giảm 44,6% so cùng kỳ; trong đó, 57 ổ dịch đã kết thúc hoạt động, 10 ổ dịch đang hoạt động.

Số ca mắc tập trung chủ yếu trong tháng 8 và 9. Riêng tháng 9 ghi nhận 151 ca, tăng 143,5% so tháng 8 và tăng 18% so cùng kỳ năm 2025. Trong nửa đầu tháng 10, số ca mắc có xu hướng giảm, với 39 trường hợp được ghi nhận.

Phường Nam Định là địa bàn ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất toàn tỉnh với 26 ca. Ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, Trạm Y tế phường đã tổ chức điều tra dịch tễ, giám sát vector truyền bệnh, kiểm tra khu vực nơi bệnh nhân sinh sống nhằm xác định các yếu tố nguy cơ và triển khai biện pháp xử lý kịp thời.

Lực lượng đoàn viên thanh niên phường Nam Định giúp các hộ dân vệ sinh nơi ở. (Ảnh: YẾN TRINH)

Qua kiểm tra thực tế trên địa bàn, một số hộ dân vẫn để vật dụng chứa nước lâu ngày ngoài trời; môi trường chung quanh chưa được vệ sinh thường xuyên, còn rác thải và cây cối rậm rạp. Đây là những điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản, phát triển, làm gia tăng nguy cơ lây truyền bệnh. Vì vậy, việc duy trì vệ sinh môi trường, giám sát ca bệnh và chủ động diệt muỗi, diệt bọ gậy phải được thực hiện thường xuyên.

Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Nam Định Phạm Đức Hồng cho biết, trạm đã tham mưu Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các tổ dân phố triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, tập trung tại những khu vực có nguy cơ cao và nơi từng xuất hiện dịch bệnh. Đồng thời, địa phương tổ chức phun hóa chất phòng, chống dịch tại các điểm cần thiết; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng bệnh ngay tại hộ gia đình.

Từ công tác tuyên truyền, người dân từng bước nâng cao ý thức, chủ động trong phòng, chống dịch. Bà Nguyễn Thị Hiệu, tổ dân phố số 7 Quang Trung, phường Nam Định cho biết, gia đình đã chủ động vệ sinh nhà cửa, khu vực chung quanh; các chum, chai, lọ không sử dụng được úp xuống để tránh đọng nước, hạn chế nơi sinh sản của muỗi.

Trạm y tế các xã, phường phát tờ rơi tuyên truyền tới các hộ dân. (Ảnh: YẾN TRINH)

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6 ổ dịch kéo dài. Trong đó, 1 ổ dịch đang hoạt động tại thôn Việt Hồng, xã Hải Hậu với 6 ca mắc; 5 ổ dịch đã kết thúc hoạt động: thôn Hoành Nha, xã Giao Thủy với 13 ca mắc; thôn Tiên Hương, xã Vụ Bản và tổ dân phố 16, phường Phủ Lý đều ghi nhận 12 ca mắc; tổ dân phố Tân Thành 1, phường Hoa Lư ghi nhận 11 ca; thôn Nam Toàn, phường Vị Khê với 6 ca mắc.

Mặc dù số ổ dịch giảm, số ca mắc vẫn ở mức tương đương so cùng kỳ năm 2025, trong đó có nhiều ca bệnh xâm nhập từ địa phương khác trở về, làm gia tăng số ca mắc nhưng chưa phát sinh thành ổ dịch tại cộng đồng.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm đã tổ chức các lớp tập huấn cho khoảng 450 cán bộ trạm y tế các xã, phường trong tháng 9; tích cực phối hợp các đơn vị trong việc giám sát, báo cáo, đánh giá tình hình dịch, hỗ trợ xử lý các ổ dịch, đặc biệt là khu vực có số ca mắc cao như: xã Giao Thủy, phường Hoa Lư, phường Phủ Lý, xã Vụ Bản...

Bên cạnh đó, Trung tâm hỗ trợ hóa chất, trang thiết bị máy móc cho các đơn vị trong việc xử lý ổ dịch; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng, truyền thông bằng nhiều hình thức khác nhau từ trực tiếp đến sử dụng các nền tảng số; hướng dẫn các địa phương vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt bọ gậy/lăng quăng; đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại hộ gia đình.

Ngành y tế tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: YẾN TRINH)

Theo đánh giá của ngành y tế tỉnh, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản, phát triển; việc đi lại giữa các địa phương cũng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các ca bệnh xâm nhập. Đáng lưu ý, tháng 10/2025, tỉnh ghi nhận 273 ca mắc, là tháng có số ca cao nhất trong năm. Đây là cơ sở để nhận định nguy cơ số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Thiện, Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình) cho biết, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên, có tính chất chu kỳ mùa và có thể có những biến chứng nguy hiểm. Trong giai đoạn hiện nay, điều kiện thời tiết và nền nhiệt độ phù hợp tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Do đó, dịch bệnh có thể tiếp tục diễn biến phức tạp nếu các biện pháp phòng, chống không được triển khai đồng bộ, thường xuyên và hiệu quả.

Trước tình hình này, Trung tâm tiếp tục đánh giá nguy cơ về tình hình dịch trên địa bàn tỉnh, tham mưu kịp thời trong công tác phòng, chống dịch cho ngành y tế; giám sát chặt chẽ tình hình dịch, đặc biệt tại các ổ dịch đang hoạt động và các địa bàn có nguy cơ cao; phối hợp y tế cơ sở phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch, không để dịch lan rộng.

Cán bộ y tế kiểm tra các khu vực có nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh. (Ảnh: YẾN TRINH)

Đồng thời, ngành y tế tỉnh khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, diệt bọ gậy hằng tuần; đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật dụng đọng nước và phòng tránh muỗi đốt. Mỗi gia đình nên dành ra khoảng 10-15 phút/tuần để loại bỏ các dụng cụ chứa nước không cần thiết trong nhà, các đồ phế thải có nguy cơ đọng nước hoặc thả cá vào bể nước để diệt lăng quăng, bọ gậy; phối hợp các đơn vị y tế trong các đợt ra quân để dọn vệ sinh môi trường, phun hóa chất phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, người dân có thể chủ động tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, đau cơ khớp, đau nhức hai bên hốc mắt hoặc kèm theo phát ban,... người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và theo dõi, không tự ý điều trị tại nhà.