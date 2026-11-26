Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định tháng 11/2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm pháp luật và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nơi tập trung đông người, cơ sở dịch vụ ăn uống, giải trí, chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Qua đó hướng dẫn khắc phục ngay tồn tại, xử lý nghiêm vi phạm có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời mọi sự cố.

Đối với Sở Công Thương, tăng cường quản lý kinh doanh, cung cấp, bảo quản, sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); hướng dẫn các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật lắp đặt, vận hành hệ thống gas an toàn; chủ trì kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh khí, sang chiết gas trái phép hoặc lưu thông chai LPG không rõ nguồn gốc, không an toàn.

Sở Văn hóa và Thể thao, Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở; tăng cường cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, khí gas tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và hộ gia đình dịp lễ, Tết để người dân nâng cao ý thức tự phòng ngừa, bảo vệ bản thân và cộng đồng.

UBND các xã, phường chỉ đạo Công an cơ sở rà soát, phân loại mức độ nguy cơ đối với cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể và nơi kinh doanh, sử dụng gas, nhất là cơ sở xen kẽ trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, vận động hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, thiết bị cảnh báo cháy sớm, rò rỉ khí gas, mở lối thoát nạn thứ hai; củng cố lực lượng dân phòng, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, bảo đảm phương châm “bốn tại chỗ”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có sự cố xảy ra.