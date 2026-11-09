Ninh Bình: Tăng cường kiểm tra, bảo đảm chính sách về nhà ở xã hội

Thi công dự án nhà ở xã hội Bãi Viên, phường Thành Nam (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Duy Hưng.

Phát triển nguồn cung nhà ở

Đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp, tỉnh Ninh Bình đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển các loại hình nhà ở xã hội (NOXH), từng bước bổ sung nguồn cung, tạo điều kiện để những người gặp khó khăn về nhà ở được tiếp cận chỗ ở với chi phí phù hợp. Theo Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, đến hết tháng 10/2026 trên địa bàn tỉnh đã có 53 dự án NOXH, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà lưu trú công nhân được chấp thuận đầu tư, với quy mô khoảng 51.612 căn. Các chủ đầu tư đăng ký, trong năm 2026, dự kiến có gần 9.000 căn hộ thuộc các loại hình nhà ở trên được hoàn thành.

Không chỉ phát triển các dự án mới, tỉnh Ninh Bình còn có chủ trương cải tạo, thay thế những khu nhà ở cũ đã xuống cấp, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Ngày 22/10, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tổng nguồn vốn hơn 500 tỷ đồng từ ngân sách. Mục tiêu đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của các hộ dân đang sinh sống tại khu chung cư cũ xuống cấp và các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở…

Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Đây là nguồn cung có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, khu vực tập trung đông dân cư và các đô thị, ngày càng tăng. Việc phát triển các dự án không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư mà còn tạo điều kiện để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.

Hậu kiểm việc xét duyệt hồ sơ

Để các dự án sớm trở thành sản phẩm thực tế, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, ngoài yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình còn có yêu cầu về tính công khai, minh bạch thông tin, kiểm soát chặt chẽ điều kiện thụ hưởng chính sách NOXH, ngăn chặn hành vi trục lợi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người thực sự có nhu cầu về nhà ở.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, đây là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh các dự án NOXH ngày càng được triển khai rộng rãi, số lượng căn hộ tăng lên, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Chính vì vậy, cùng với việc thúc đẩy phát triển các dự án, mới đây UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và chủ đầu tư dự án NOXH trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa vi phạm trong quá trình triển khai chính sách, xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ ngay từ khâu tiếp nhận, xác minh hồ sơ đến xét duyệt và phân phối nhà ở.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, hậu kiểm việc xét duyệt hồ sơ mua, thuê mua, thuê NOXH tại các dự án trên địa bàn. Quá trình này phải có sự phối hợp với Công an tỉnh, Thuế và Bảo hiểm xã hội tỉnh để đối chiếu, xác minh các thông tin liên quan đến người đăng ký. Việc phối hợp giữa các cơ quan có ý nghĩa quan trọng, giúp kiểm chứng tính chính xác của hồ sơ, hạn chế tình trạng kê khai không trung thực hoặc lợi dụng những kẽ hở trong quy trình xét duyệt để được hưởng chính sách không đúng quy định. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đối với Thuế tỉnh Ninh Bình và Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xác minh thông tin về đối tượng đăng ký mua NOXH khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2 đơn vị được giao nghiên cứu cơ chế trao đổi, xác minh thông tin điện tử giữa các cơ quan nhằm hạn chế khả năng làm giả giấy tờ, tài liệu. Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm tình hình, tham gia đánh giá, thẩm định trong quá trình triển khai các dự án theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý những trường hợp vi phạm.

Đối với chính quyền cấp xã, cấp trực tiếp thực hiện việc xác nhận các thông tin liên quan đến người đăng ký mua, thuê mua, thuê NOXH, tỉnh yêu cầu phải thực hiện việc xác nhận đúng thẩm quyền, đúng quy định và chịu trách nhiệm về nội dung đã xác nhận; kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các chủ đầu tư dự án NOXH trên địa bàn công khai thông tin về hồ sơ, điều kiện, quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua NOXH tại dự án. Việc tiếp nhận, kiểm tra và xét duyệt hồ sơ phải tuân thủ đầy đủ quy định, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về danh sách đề nghị xét duyệt. Đặc biệt, các chủ đầu tư không được tiếp nhận, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện; không để cán bộ, nhân viên tự ý thu tiền hoặc cam kết “suất” NOXH.