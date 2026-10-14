Ninh Bình tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác với các đối tác Thụy Sĩ

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Tại thành phố Bern, Đoàn đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Châu Mai Anh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thụy Sĩ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Đại sứ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, quan tâm hỗ trợ kết nối đối tác và chuẩn bị chương trình công tác tại Thụy Sĩ.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng chí cho biết, với diện tích gần 4.000 km², dân số trên 4,4 triệu người, Ninh Bình có không gian phát triển rộng mở, hội tụ nhiều lợi thế về công nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt, du lịch có nhiều tiềm năng phát triển nhờ sự kết nối, bổ trợ giữa các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và hệ sinh thái của ba địa phương trước sáp nhập.

Ninh Bình hiện có hệ thống di tích lịch sử, công trình văn hóa, danh lam thắng cảnh và hệ sinh thái đa dạng, tiêu biểu như Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, quần thể chùa Tam Chúc, chùa Đọi Sơn, các di tích gắn với lịch sử triều Trần và Vườn quốc gia Xuân Thủy. Tỉnh cũng có lợi thế về đa dạng sinh học, với các loài động vật quý hiếm như voọc mông trắng. Đây là những nguồn lực quan trọng để phát triển các tuyến du lịch liên vùng, kết nối du lịch văn hóa, tâm linh với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, chuyến công tác tại châu Âu nhằm tìm hiểu, học tập kinh nghiệm về bảo tồn rừng, hệ sinh thái, các loài động, thực vật quý hiếm và phát triển du lịch bền vững. Qua chương trình làm việc tại Na Uy và Thụy Điển, Đoàn có cơ hội tìm hiểu các mô hình bảo tồn thiên nhiên, vai trò của các tổ chức và tình nguyện viên trong bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan. Đây là những kinh nghiệm có giá trị để Ninh Bình nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển du lịch.

Trong chương trình làm việc tại Thụy Sĩ, Đoàn mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối tỉnh với các nhà khoa học, chuyên gia, tổ chức bảo tồn và doanh nghiệp có thế mạnh trong nghiên cứu, bảo vệ động vật quý hiếm, phát triển du lịch sinh thái và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ tỉnh tiếp cận kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch, quản lý điểm đến, bảo tồn cảnh quan, đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; tạo sức hấp dẫn để thu hút du khách quay trở lại.

Đồng chí cũng mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ Ninh Bình tiếp cận kinh nghiệm, công nghệ và các mô hình ứng dụng trong lĩnh vực y tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực; tạo điều kiện để tỉnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp. Tỉnh sẽ chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, phân công các cơ quan chuyên môn làm đầu mối trao đổi và triển khai những nội dung hợp tác phù hợp, khả thi.

Chào mừng Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đến thăm và làm việc tại Thụy Sĩ, Đại sứ Châu Mai Anh bày tỏ mong muốn chuyến công tác giúp tỉnh hiểu rõ hơn về đất nước, con người Thụy Sĩ, qua đó nhận diện các cơ hội hợp tác thiết thực.

Đại sứ cho biết Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, thương mại, đầu tư đến giáo dục, khoa học - công nghệ và hợp tác phát triển. Tháng 1/2025, hai nước nhất trí về nguyên tắc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện. Đặc biệt, việc kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA), gồm: Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein, tạo thêm cơ sở thuận lợi để thúc đẩy thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác giữa hai bên.

Theo Đại sứ, Thụy Sĩ có thế mạnh về tài chính, nghiên cứu và phát triển khoa học - công nghệ, bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác với các địa phương Việt Nam, trong đó có Ninh Bình. Hoạt động du lịch giữa hai nước cũng có những tín hiệu tích cực; lượng khách Thụy Sĩ đến Việt Nam tăng, cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam đối với thị trường này.

Đối với Ninh Bình, Đại sứ cho rằng bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển du lịch là hướng hợp tác đáng quan tâm. Qua trao đổi với một số tổ chức, chuyên gia tại Thụy Sĩ, phía bạn bày tỏ sự quan tâm đến khả năng khảo sát tại Ninh Bình, nghiên cứu giải pháp bảo tồn một số loài động vật quý hiếm và phát triển mô hình kết hợp bảo tồn với du lịch sinh thái. Các nội dung này cần tiếp tục được trao đổi, làm rõ về chuyên môn và điều kiện triển khai nhằm bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà Đại sứ Châu Mai Anh.

Đại sứ Châu Mai Anh tặng quà đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Khẳng định vai trò cầu nối của Đại sứ quán, Đại sứ Châu Mai Anh cho biết Đại sứ quán sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia Thụy Sĩ; đồng thời khuyến khích Ninh Bình tham gia các hoạt động xúc tiến, diễn đàn và chương trình kết nối doanh nghiệp trong thời gian tới để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, tìm kiếm đối tác phù hợp. Đại sứ cũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin, xác định lĩnh vực ưu tiên và từng bước xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể. Đại sứ quán sẵn sàng duy trì phối hợp với tỉnh sau chuyến công tác, góp phần đưa các cơ hội kết nối thành hoạt động hợp tác thiết thực.

Đoàn khảo sát thực tế tại làng Lauterbrunnen.

Trong chương trình làm việc tại Thụy Sĩ, Đoàn công tác khảo sát thị trấn Interlaken, làng Lauterbrunnen để tìm hiểu mô hình phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên; đồng thời đến thành phố Lucerne nghiên cứu kinh nghiệm quản lý điểm đến và bảo tồn di sản tại khu phố cổ.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm khi đến khảo sát làng Lauterbrunnen.

Chuyến công tác của Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tại Thụy Điển, Na Uy và Thụy Sĩ đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác giữa tỉnh với các đối tác châu Âu. Qua các hoạt động làm việc, trao đổi và khảo sát thực tế, Đoàn đã quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm phục vụ định hướng phát triển của tỉnh. Kết quả chuyến công tác là cơ sở để Ninh Bình tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.