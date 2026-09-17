Ninh Bình tạm dừng, điều chỉnh hoạt động nhiều khu, điểm du lịch do mưa lũ

Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, việc tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động tại một số khu, điểm, tuyến du lịch được thực hiện trên nguyên tắc an toàn của người dân và du khách là ưu tiên hàng đầu, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình để khôi phục hoạt động ngay khi điều kiện thời tiết, thủy văn cho phép.

Cụ thể, Khu du lịch sinh thái Tràng An đã tạm ngưng hoạt động. Khu du lịch sinh thái Thung Nham tiếp tục tạm dừng tham quan Hang Bụt, Động Tiên Cá và hang Vái Giời. Tuyến Hang Chùa – Hang Ghé – Hang Bụt, phường Nam Hoa Lư tạm dừng hoạt động do bị ngập. Phố cổ Hoa Lư: tạm dừng hoạt động du ngoạn trên Hồ Kỳ Lân.

Hoạt động du lịch tạm dừng tại Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Vườn quốc gia Cúc Phương tạm dừng các hoạt động ngủ đêm trong rừng.Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động điều chỉnh lộ trình tham quan bằng thuyền theo tuyến Bến thuyền – Hang Cả – cửa Hang Hai – trở về bến thuyền, không tham quan Hang Ba; đồng thời tạm dừng tuyến xe điện tham quan Bích Động. Khu du lịch sinh thái Vân Long và Sun World Hà Nam ngưng hoạt động từ ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên, việc tạm dừng trên không đồng nghĩa toàn bộ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình dừng hoạt động. Đây là các biện pháp chủ động, mang tính phòng ngừa tại những khu vực, tuyến và loại hình có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Các hoạt động du lịch tại những địa điểm đáp ứng điều kiện an toàn tiếp tục được tổ chức phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Du lịch Ninh Bình cũng cho biết, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông và một số khu vực thuộc lưu vực sông Hoàng Long, sông Đáy; đồng thời tiếp tục cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2–3. Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, mực nước trên các sông duy trì ở mức cao, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đề nghị các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; tuyệt đối không tổ chức đưa khách vào khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở hoặc các tuyến đã có thông báo tạm dừng.

Các đơn vị cần chủ động thông tin tới khách du lịch về những thay đổi trong chương trình tham quan; hướng dẫn khách lựa chọn tuyến, điểm và hoạt động thay thế phù hợp; rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn, phương tiện, trang thiết bị an toàn và bố trí lực lượng trực tại các khu vực cần thiết.

Đối với doanh nghiệp lữ hành, cần chủ động điều chỉnh lịch trình, không đưa khách đến những khu, điểm đang tạm dừng; đồng thời phối hợp với cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển và khu, điểm du lịch để hỗ trợ du khách trong trường hợp phải thay đổi chương trình do điều kiện thời tiết.

Du khách đang có kế hoạch đến Ninh Bình trong thời gian này được khuyến nghị chủ động liên hệ với khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành hoặc cơ sở lưu trú trước khi khởi hành để cập nhật tình trạng hoạt động; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và không tự ý đi vào những khu vực đã được cảnh báo hoặc hạn chế tiếp cận.

Ngành Du lịch Ninh Bình đang tiếp tục phối hợp với các địa phương và đơn vị quản lý khu, điểm du lịch theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ. Khi mực nước rút và các điều kiện an toàn được bảo đảm, các khu, điểm và tuyến tham quan sẽ được kiểm tra, đánh giá trước khi khôi phục hoạt động phục vụ khách.