Tạm dừng 77 đồ án để tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực

Trao đổi với PV Báo Xây dựng ngày 28/11, ông Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các bước tiếp theo đối với 77 đồ án quy hoạch chung đô thị và nông thôn đang thực hiện trên địa bàn, tập trung nguồn lực hoàn thành quy hoạch tổng thể toàn tỉnh.

Tạm dừng 77 đồ án quy hoạch, tránh đầu tư dàn trải, chờ quy hoạch chung.

Theo rà soát của Sở Xây dựng, phần lớn các đồ án mới ở giai đoạn hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch. Trong khi đó, tỉnh đang triển khai lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình với phạm vi nghiên cứu toàn tỉnh, quy mô khoảng 394.262ha.

Việc tiếp tục triển khai đồng thời các đồ án riêng lẻ khi chưa có định hướng tổng thể về tổ chức không gian phát triển có thể dẫn đến thiếu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp thoát nước, phân bố dân cư và các khu chức năng, thậm chí phải điều chỉnh nhiều lần sau khi quy hoạch chung được phê duyệt.

Đáng chú ý, tổng kinh phí dự kiến thực hiện 77 đồ án khoảng 449 tỷ đồng, trong khi chi phí lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình ước khoảng 71 tỷ đồng.

Nếu triển khai đồng thời, tỉnh sẽ phải bố trí nguồn lực lớn, trong khi nhiều dữ liệu về hiện trạng, dân số, đất đai, hạ tầng và định hướng phát triển có thể sử dụng chung.

Việc tạm dừng nhằm tránh đầu tư dàn trải, hạn chế lãng phí ngân sách, tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và dữ liệu cho quy hoạch tổng thể có tính chiến lược, dài hạn.

Tỉnh đang triển khai lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình với phạm vi nghiên cứu toàn tỉnh, quy mô khoảng 394.262ha.

Bên cạnh đó, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến hết tháng 8/2026 đạt 43,15%, vượt chỉ tiêu 42% đề ra cho cả năm. Do đó, yêu cầu đẩy nhanh các đồ án quy hoạch cấp dưới để bổ sung dân số đô thị không còn cấp thiết như trước.

Việc tạm dừng 77 đồ án không đồng nghĩa với dừng công tác quy hoạch tại các địa phương, mà nhằm điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng tập trung, đồng bộ, bảo đảm các quy hoạch cấp dưới phù hợp định hướng phát triển chung.

Phấn đấu hoàn thành quy hoạch chung trong tháng 4/2027

Theo ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Phấn đấu hoàn thành quy hoạch chung trong tháng 4/2027.

Theo lộ trình, tỉnh phấn đấu hoàn thành hồ sơ quy hoạch chung trong tháng 4/2027, trình thẩm định và phê duyệt trong quý II/2027.

Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình sẽ xác định mô hình, cấu trúc và định hướng phát triển không gian đô thị toàn tỉnh; làm cơ sở đánh giá, phân loại đô thị loại I, xác định các khu vực dự kiến thành lập phường, đáp ứng tiêu chuẩn tỷ lệ từ 30% số phường trở lên.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để Ninh Bình hoàn thiện Đề án xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Để bảo đảm quá trình chuyển tiếp, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị lập quy hoạch rà soát, nghiệm thu khối lượng đã thực hiện, thanh toán, quyết toán phần đủ điều kiện. Toàn bộ hồ sơ, dữ liệu, bản đồ và kết quả khảo sát phải được bảo quản, bàn giao về Sở Xây dựng để kế thừa, phục vụ lập quy hoạch chung.

Trong thời gian chờ quy hoạch chung được phê duyệt, các địa phương tiếp tục quản lý đất đai, hoạt động xây dựng và triển khai đầu tư theo quy hoạch hiện hành.

Những dự án thực sự cấp thiết, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách có thể đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Trong thời gian chờ quy hoạch chung được phê duyệt, các địa phương tiếp tục quản lý đất đai, hoạt động xây dựng và triển khai đầu tư theo quy hoạch hiện hành.

Sau khi quy hoạch chung được phê duyệt, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo thứ tự ưu tiên, phù hợp yêu cầu phát triển từng khu vực, bảo đảm thống nhất không gian và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.