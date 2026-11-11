Ninh Bình: Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí trong 10 tháng

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông phường Nam Định

Theo báo cáo của Công an tỉnh, 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 555 vụ tai nạn giao thông, làm chết 342 người, bị thương 346 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 109 vụ (16,4%), giảm 36 người chết (9,5%) và giảm 92 người bị thương (21%). Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ 546 vụ, đường sắt 8 vụ và đường thủy nội địa 1 vụ. Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc kéo dài và đua xe trái phép.

Tai nạn giao thông đường bộ chủ yếu xảy ra trên quốc lộ, chiếm 33,5%; đường tỉnh chiếm 26,6% và đường xã chiếm 23,1%. Các nguyên nhân chủ yếu là không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ, chuyển hướng không đúng quy định và đi sai làn đường. Đặc biệt, có 80 vụ tai nạn liên quan đến người dưới 18 tuổi, chiếm 14,65%, làm chết 48 người.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh cũng đã tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; tổ chức 13.619 ca tuần tra; phát hiện, xử lý 90.758 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 224,4 tỷ đồng. Việc ứng dụng công nghệ cũng được đẩy mạnh, với 173 camera AI được khắc phục, đưa vào hoạt động, qua đó phát hiện và xử lý 15.689 trường hợp vi phạm.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn nguy cơ, nhất là trên các tuyến đường tỉnh, đường xã. Vì vậy, để kiềm chế các hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngày 4/11/2026, UBND tỉnh đã có Công văn số 7849/UBND-VP4 về việc tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; hạn chế, kéo giảm tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự công cộng, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị số 01/CT-UBND. Trong đó, tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quản lý thanh thiếu niên, học sinh tham gia giao thông, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn, xử lý vi phạm và khắc phục những bất cập về hạ tầng. Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc và tham mưu các giải pháp, góp phần kéo giảm tai nạn, bảo đảm trật tự công cộng và văn minh đô thị trên địa bàn.