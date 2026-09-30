Ninh Bình: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, siết giải pháp bảo đảm an toàn

Tai nạn giao thông giảm nhưng nguy cơ vẫn còn

Trao đổi với PV Báo Xây dựng sáng 30/9, thượng tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, từ ngày 15/12/2025 - 14/9/2026, toàn tỉnh xảy ra 495 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 303 người chết và 310 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 97 vụ, giảm 38 người chết và 65 người bị thương.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tăng giải pháp bảo đảm an toàn.

Trong đó, đường bộ xảy ra 486 vụ, làm 296 người chết, 309 người bị thương; đường sắt xảy ra 8 vụ, làm 7 người chết, 1 người bị thương; đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ, không có người chết và bị thương.

Các tuyến thường xuyên xảy ra TNGT chủ yếu gồm quốc lộ 1A, quốc lộ 10, quốc lộ 21B, quốc lộ 38, quốc lộ 38B, tỉnh lộ 495B và tuyến đường bộ nối hai cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Hà Nội - Hải Phòng.

Đáng chú ý, TNGT tại các tuyến đường giao thông nông thôn có chiều hướng phức tạp. Trong 9 tháng, khu vực này xảy ra 108 vụ, chiếm 22,2% tổng số vụ TNGT trên địa bàn.

Cùng với công tác phòng ngừa, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Qua các đợt cao điểm, đã kiểm tra, lập biên bản 83.028 trường hợp, phạt tiền 204,2 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 583 trường hợp, tước 58 phù hiệu, 26 giấy chứng nhận kiểm định; tạm giữ 17.382 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe 14.635 trường hợp.

Theo ngành chức năng, dù TNGT giảm cả 3 tiêu chí nhưng kết quả chưa thực sự bền vững. Lượng phương tiện gia tăng, hạ tầng tại một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế.

Lượng phương tiện gia tăng, hạ tầng tại một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế là nguyên nhân các vụ TNGT còn nhiều.

Các hành vi như không chấp hành biển báo, đèn tín hiệu, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường vẫn xảy ra. Một số tuyến còn tồn tại điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cần được xử lý kịp thời.

Tăng kiểm soát, xử lý điểm đen, ứng dụng camera

Theo đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, những tháng cuối năm, nguy cơ TNGT có thể gia tăng do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, mật độ phương tiện tăng cao, cùng tình trạng vi phạm tải trọng, tốc độ, nồng độ cồn.

Để tiếp tục kiềm chế, kéo giảm TNGT, Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026. Lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

Tăng kiểm soát, qua ứng dụng camera.

Trong đó, tăng cường kiểm soát nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện; kiểm soát tải trọng, tốc độ và các lỗi vi phạm phổ biến, xử lý nghiêm theo quy định, với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Cùng với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới theo hướng trực tiếp, thường xuyên, phù hợp từng nhóm đối tượng. Nội dung tập trung vào những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tỉnh cũng đẩy mạnh rà soát, khắc phục bất cập về hạ tầng, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, phối hợp giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT, lòng, lề đường và các vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn.

Đặc biệt, hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông tiếp tục được xây dựng, triển khai, phục vụ xử lý "phạt nguội". Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao khả năng phát hiện vi phạm, đồng thời tạo chuyển biến về ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, hướng tới kiểm soát, kéo giảm tai nạn trong những tháng cuối năm.

Cùng với đó, công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy tiếp tục được siết chặt, chú trọng đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải.

Với kết quả TNGT giảm cả 3 tiêu chí trong 9 tháng đầu năm, Ninh Bình tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, hướng tới kiểm soát, kéo giảm tai nạn trong những tháng cuối năm. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành và lực lượng chức năng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quan trọng để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.