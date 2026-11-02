Ninh Bình: Tai nạn đường sắt giảm, vẫn còn 13 người tử vong trong 9 tháng đầu năm

Tai nạn đường sắt giảm, không có vụ việc do nguyên nhân chủ quan

Trao đổi với PV Báo Xây dựng sáng 2/11, ông Trần Anh Nguyên, Phó giám đốc Công ty CP Đường sắt Hà Ninh cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, trên tuyến do đơn vị quản lý xảy ra 22 vụ tai nạn, trở ngại chạy tàu, giảm hai vụ so với cùng kỳ năm 2025. Số người bị thương giảm từ 8 xuống còn 5 người, trong khi số người tử vong vẫn là 13 người.

Cơ quan chức năng tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn, giảm thiểu tai nạn.

Công ty CP Đường sắt Hà Ninh được giao quản lý, duy tu, bảo dưỡng 125,3km đường sắt, từ Km 12+000 thuộc xã Ngọc Hồi, Hà Nội đến Km 137+300 thuộc phường Quang Trung, Thanh Hóa. Trong đó, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM đi qua địa bàn Ninh Bình dài 94,22km, tuyến nhánh PL - TC dài 4,66km.

Tuyến đường sắt đi qua nhiều khu dân cư, khu công nghiệp, chạy song song với các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 21 và quốc lộ 10. Quá trình đô thị hóa, hoạt động sinh sống, kinh doanh dọc hai bên đường sắt khiến tình trạng vi phạm hành lang an toàn, phát sinh lối đi tự mở vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu.

Theo thống kê, trong thời gian từ ngày 16/12/2025 đến 15/9/2026, toàn tuyến xảy ra 22 vụ tai nạn, trở ngại chạy tàu, giảm 2 vụ so với 24 vụ cùng kỳ năm trước. Riêng quý III/2026, từ ngày 16/6 - 15/9, ghi nhận 5 vụ, giảm một vụ.

Số người tử vong trong quý giảm từ 4 xuống còn 2 người, trong khi số người bị thương tăng từ 2 lên 3 người.

Năm 2026, tình hình có chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc của các cấp, ngành và chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, trong cả quý III và 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị không ghi nhận vụ tai nạn, trở ngại chạy tàu nào do nguyên nhân chủ quan.

Tuy nhiên, số người tử vong vẫn cao cho thấy hậu quả tai nạn còn nghiêm trọng, đòi hỏi các giải pháp phòng ngừa phải được duy trì thường xuyên, nhất là tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao.

Anh Lê Văn Toàn (35 tuổi), ở phường Mỹ Lộc cho biết, gia đình sống gần đường sắt nên từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm. Những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2026, tình hình có chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc của các cấp, ngành và chính quyền địa phương.

Theo anh Toàn, người dân mong các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn, giảm thiểu tai nạn. Trong đó, cần chú trọng khắc phục những nguy cơ từ sự chủ quan của người tham gia giao thông.

Siết hành lang an toàn, kiểm soát lối đi tự mở

Trước thực trạng vi phạm hành lang an toàn và lối đi tự mở còn tồn tại, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt cần được triển khai đồng bộ, gắn trách nhiệm của đơn vị quản lý hạ tầng với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Siết hành lang an toàn, kiểm soát lối đi tự mở.

Các đơn vị cần thường xuyên rà soát, phát hiện, xử lý vi phạm hành lang đường sắt; kiểm soát lối đi tự mở, đánh giá mức độ nguy hiểm để có phương án tổ chức giao thông phù hợp, từng bước xóa bỏ những vị trí không bảo đảm an toàn theo quy định.

Tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, nhất là khu vực đông dân cư, mật độ phương tiện lớn hoặc tầm nhìn hạn chế, cần chú trọng hệ thống biển báo, tín hiệu cảnh báo và điều kiện bảo đảm an toàn. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải được duy trì thường xuyên, tránh tái diễn sau khi đã giải quyết.

Cùng với quản lý, duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng, cần đẩy mạnh tuyên truyền tại các khu dân cư, khu công nghiệp và địa bàn có đường sắt đi qua, giúp người dân nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức chấp hành quy định.

Kết hợp quản lý, bảo trì hạ tầng, xử lý vi phạm và nâng cao ý thức người tham gia giao thông sẽ góp phần hạn chế tai nạn.

Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ tín hiệu đường sắt, dừng lại khi có cảnh báo tàu đến, không cố tình vượt đường ngang khi cần chắn đang hạ hoặc đã đóng. Người dân không tự ý mở lối đi qua đường sắt, lấn chiếm hành lang an toàn hay tập kết vật liệu gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành đường sắt trong kiểm tra, tuyên truyền, xử lý vi phạm và kịp thời khắc phục những điểm có nguy cơ cao.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy số vụ tai nạn, trở ngại chạy tàu trên tuyến do Công ty CP Đường sắt Hà Ninh quản lý đã giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với 13 người tử vong, bảo đảm an toàn chạy tàu vẫn là nhiệm vụ cấp thiết.

Việc kết hợp quản lý, bảo trì hạ tầng, xử lý vi phạm và nâng cao ý thức người tham gia giao thông sẽ góp phần hạn chế tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, bảo đảm vận tải đường sắt an toàn, thông suốt.

Tiến Anh