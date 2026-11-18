Anh Đặng Hữu Thể, Tổ trưởng tổ dân phố Đông Mỹ Thắng, phường Đông A (Ninh Bình).

Đặt việc chung lên trên quyền lợi riêng

Những ngày giữa tháng 11, ở nhà văn hóa Tổ dân phố Đông Mỹ Thắng, phường Đông A, tổ trưởng Đặng Hữu Thể đã có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Từng là cán bộ hưởng trợ cấp theo Nghị định 154, anh đã tự nguyện hoàn trả khoản tiền này và đứng ra đảm nhận nhiệm vụ “người vác tù và hàng tổng”.

Tranh thủ lúc người dân đến thực hiện nghĩa vụ thuế thưa dần, anh Thể chia sẻ, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, anh trở về địa phương và tham gia công tác Đoàn Thanh niên từ năm 2019. Ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, anh đảm nhận cương vị Phó Bí thư Đoàn phường Đông A, tỉnh Ninh Bình. Ba tháng sau, anh nghỉ việc theo chủ trương tinh giản biên chế và được hỗ trợ 52 triệu đồng theo Nghị định 154 của Chính phủ.

Nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn, anh Thể có cơ hội gần gũi, tiếp xúc với người dân, tham gia các hoạt động cộng đồng và công tác vận động quần chúng. Bởi vậy, dù đã nghỉ công tác, mong muốn được tiếp tục đóng góp cho địa phương vẫn luôn thôi thúc người cán bộ trẻ này. Tháng 7/2026, khi địa phương sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố, anh Thể quyết định hoàn trả lại 52 triệu đồng tiền trợ cấp để nhận nhiệm vụ Tổ trưởng tổ dân phố Đông Mỹ Thắng. Đến tháng 10/2026, anh được nhân dân tín nhiệm bầu giữ cương vị này nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Đặng Hữu Thể (thứ 2, từ phải sang), Tổ trưởng tổ dân phố Đông Mỹ Thắng, phường Đông A (Ninh Bình), hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Tổ dân phố Đông Mỹ Thắng có diện tích khoảng 35ha, nhưng lại tách biệt thành 3 khu riêng biệt, với trên 800 hộ và hơn 2.600 nhân khẩu bao gồm cả đồng bào theo Công giáo và đạo Phật. Địa bàn phân tán, đời sống tín ngưỡng đa dạng đòi hỏi người tổ trưởng phải thực sự khéo léo trong tập hợp nhân dân. Anh Thể chọn cách đi cơ sở thường xuyên, lắng nghe ý kiến người có uy tín để tạo tiếng nói chung trong mọi phong trào.

Theo anh Thể, trong tiến trình chuyển đổi số hiện nay, công tác quản lý, điều hành ở khu dân cư cũng cần từng bước thay đổi, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, thực tế triển khai ở địa bàn nông thôn còn không ít khó khăn khi trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân chưa đồng đều. Nhiều người, nhất là người cao tuổi, còn lúng túng với các thao tác trên điện thoại thông minh, chưa thể tự tiếp cận các ứng dụng, dịch vụ trực tuyến.

Do đó, thay vì chỉ thông báo, hướng dẫn qua các nhóm trực tuyến, anh Thể thường xuyên đi lại giữa 3 khu vực dân cư, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của bà con. Anh cũng chủ động thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng tại từng khu vực, huy động những người trẻ, am hiểu công nghệ hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bà Trần Thị Huyền, người dân Tổ dân phố Đông Mỹ Thắng, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình chia sẻ, từ khi anh Thể đảm nhận công việc tổ trưởng, các hoạt động của tổ dân phố có thêm sự đổi mới, gần gũi và thiết thực hơn. Điều khiến người dân tin tưởng sự nhiệt tình, trách nhiệm, nói đi đôi với làm của tổ trưởng, luôn tìm cách tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Nhờ đó, bà con có thêm sự gắn bó, mạnh dạn trao đổi, cùng tham gia các công việc chung của khu dân cư.

Huy động sức dân vào công việc chung

Ở Tổ dân phố Đông Mạc, phường Thiên Trường, cứ khoảng 16 giờ hằng ngày, khuôn viên nhà văn hóa lại rộn rã tiếng cười. Các em nhỏ ríu rít gọi nhau ra sân đá bóng, các cụ tuổi cao vừa chuyện trò, vừa tập dưỡng sinh. Không gian sinh hoạt cộng đồng dần trở thành điểm hẹn quen thuộc, gắn kết các thế hệ trong khu dân cư.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, Tổ trưởng tổ dân phố Đông Mạc, phường Thiên Trường (Ninh Bình).

Vừa rời sân bóng với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cháu Trần Gia Bảo hào hứng chia sẻ, từ khi có sân bóng tại nhà văn hóa, chiều nào cháu và các bạn cũng háo hức rủ nhau đến vui chơi. Không chỉ được thỏa niềm đam mê với trái bóng, các bạn còn có thêm không gian gặp gỡ, giao lưu sau những giờ học tập.

Ít ai biết rằng, sân bóng này trước kia là một khoảng đất trống, nhiều năm không cải tạo, cỏ cây mọc cao um tùm. Trong khi đó, khu dân cư xung quanh chật chội, thiếu không gian vui chơi, trẻ em thường đá bóng dưới lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ ngày 1/7/2026, ngay sau khi nhận nhiệm vụ Tổ trưởng tổ dân phố, anh Nguyễn Văn Hoàng đã lựa chọn cải tạo khu đất này thành sân bóng đá thiếu nhi là một trong những công việc đầu tiên. Anh chủ động xin ý kiến Chi bộ và nhân dân, đề xuất phương án cải tạo, biến khu đất bỏ hoang thành không gian vui chơi chung. Ý tưởng nhanh chóng nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo người dân.

Thông qua nhóm zalo của tổ dân phố, lời kêu gọi chung tay xây dựng sân chơi được lan tỏa rộng rãi. Người góp tiền, người ủng hộ vật liệu, người đóng góp ngày công. Từ sự kết nối ấy, một công trình phục vụ cộng đồng dần được hình thành bằng chính sự chung sức của người dân.

Trên diện tích 550m2, khu đất từng bước được cải tạo thành sân chơi dành cho thiếu nhi. Sau khi phát quang, san lấp mặt bằng, nền sân được tôn cao thêm 35 cm, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ cũng được triển khai. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 160 triệu đồng. Đến nay, sân bóng đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang tiếp tục được hoàn thiện theo hướng khang trang, đồng bộ hơn.

Không chỉ tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em, khuôn viên nhà văn hóa còn là nơi duy trì các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Những buổi liên hoan văn nghệ, chương trình vui Tết Trung thu, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc... được tổ chức góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đáng chú ý, toàn bộ các khoản đóng góp và chi phí thực hiện đều được cập nhật công khai trên nhóm zalo của Chi bộ và tổ dân phố, giúp người dân theo dõi, giám sát. Sự minh bạch trong quá trình triển khai không chỉ tạo niềm tin mà còn góp phần duy trì sự đồng thuận, để mỗi người dân đều thấy mình là một phần của công trình chung.

Sân bóng được cải tạo từ khu đất trống tại tổ dân phố Đông Mạc, phường Thiên Trường (Ninh Bình).

Ông Trần Xuân Tần, người dân Tổ dân phố Đông Mạc, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình đánh giá, việc cải tạo khu đất bỏ hoang thành sân chơi cho thiếu nhi là việc làm thiết thực, đáp ứng mong mỏi của người dân, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt chung, gắn kết các thế hệ trong khu dân cư. Ông Tần khẳng định, để làm được việc này, Tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Văn Hoàng đóng vai trò là người kết nối và quy tụ sức dân, biến ý tưởng thành hành động cụ thể.

Với sự năng động, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm và tinh thần trách nhiệm với công việc chung, tổ trưởng dân phố đã cho thấy lớp trẻ hoàn toàn có thể đảm đương tốt công việc ở cơ sở, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, đoàn kết. Sự ghi nhận và tin tưởng của người dân đã giúp anh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổ trưởng tổ dân phố trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, trong số 1.743 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh, có 165 người trong độ tuổi từ 21-35, chiếm 9,47%; 1.302 người từ 36-60 tuổi, chiếm 74,7%. Đáng chú ý, có 389 người có trình độ đại học trở lên, trong đó 8 người có trình độ thạc sĩ.

Những con số trên cho thấy đội ngũ cán bộ cơ sở ở Ninh Bình đang có sự tham gia của nhiều thế hệ, tạo nên sự kế thừa và bổ sung trong cách thức tổ chức, điều hành công việc tại khu dân cư. Trong đó, lực lượng trẻ với sự năng động, sáng tạo đã mang đến những cách tiếp cận và phương thức tổ chức hoạt động mới, qua đó khơi dậy tinh thần chủ động, tăng cường sự đồng thuận, vun đắp tình đoàn kết và quy tụ sức dân trong xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.