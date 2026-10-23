Ninh Bình sơ kết giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm” được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen. ( Ảnh: ĐÀO PHƯƠNG)

Năm 2026, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được triển khai trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu tiến độ cao, phạm vi rộng và có nhiều nội dung chưa từng thực hiện trên quy mô toàn tỉnh.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã quán triệt đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và cấp trên; kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản hướng dẫn; phân công nhiệm vụ; huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch.

Sau gần 3 tháng triển khai, từ ngày 25/5/2026 đến ngày 5/8/2026, tỉnh đã hoàn thành khai quật tại 250 nghĩa trang liệt sĩ, với 7.806 phần mộ; lấy được 6.869 mẫu sinh phẩm, đạt tỷ lệ 88%. Toàn bộ mẫu sinh phẩm được quản lý, bảo quản và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức thu nhận 28.910 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Riêng đợt 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm đã thu nhận 19.491 mẫu. Ninh Bình là địa phương có kết quả thu nhận mẫu cao thứ hai toàn quốc.

Công tác xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả nổi bật. Toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ tại Tổ dân phố Liên Sơn, phường Lý Thường Kiệt và khu vực chân núi Chùa Ông, phường Nguyễn Úy; đạt 210% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu giao.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐÀO PHƯƠNG)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền các địa phương; trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Khẳng định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là thực hiện giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt; là trách nhiệm thiêng liêng và nghĩa tình sâu nặng của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động, sáng tạo; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khoa học, thận trọng và nhân văn.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm; góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình; đồng thời tạo nên những kết quả thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 27/7/2027.

Nhân dịp này, 20 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm” được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.