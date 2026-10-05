Ninh Bình: Siết chặt hoạt động đào tạo, thu hồi 14 giấy phép xe tập lái

Theo Sở Xây dựng Ninh Bình, việc thu hồi được thực hiện căn cứ Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng và đề nghị của Trường Trung cấp Đại Lâm tại Văn bản số 585/BC-TCĐL ngày 11/9/2026 về việc ngừng sử dụng xe tập lái.

Thu hồi 14 giấy phép xe tập lái của Trường Trung cấp Đại Lâm.

Trao đổi về nội dung này, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Vận tải, phương tiện và người lái, Sở Xây dựng Ninh Bình cho biết, 14 giấy phép xe tập lái được thu hồi theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 17 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP.

Danh sách các giấy phép bị thu hồi gồm: 18A-098.69, 18A-160.52, 18A-243.80, 18A-244.79, 18A-328.47, 18A-335.19, 18A-389.38, 18A-330.85, 18A-379.70, 18A-416.31, 18A-242.14, 18A-243.34, 18A-440.80 và 18D-010.59.

Quyết định số 1207/QĐ-SXD có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giấy phép xe tập lái nêu trên đồng thời hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm quyết định có hiệu lực.

Sở Xây dựng yêu cầu Trường Trung cấp Đại Lâm có trách nhiệm nộp lại toàn bộ giấy phép xe tập lái đã bị thu hồi về Sở. Trưởng phòng Vận tải, phương tiện và người lái, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đại Lâm cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái được Sở Xây dựng Ninh Bình thực hiện theo quy định pháp luật, nhằm quản lý chặt chẽ phương tiện sử dụng trong hoạt động đào tạo lái xe trên địa bàn.

Tiến Anh