Ninh Bình sẽ nhân rộng 30-40 mô hình ứng dụng công nghệ sinh học vào năm 2030

Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học. Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đến năm 2030, tỉnh hướng tới xây dựng, nhân rộng 30 đến 40 mô hình ứng dụng công nghệ sinh học theo vùng; tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng từ 15 đến 20 công nghệ sinh học.

Đây là một trong những mục tiêu được đề ra trong hành Kế hoạch số 352/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 44-CTr/TU ngày 17/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành.

Theo kế hoạch, đến năm 2045, Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành một trong những địa bàn có hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học phát triển trong khu vực Nam Đồng bằng sông Hồng, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu hỗ trợ 10 đến 15 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất, kinh doanh; triển khai 20 đến 30 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về công nghệ sinh học; hình thành từ 1 đến 3 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này.

Trong nông nghiệp, tỉnh nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón hữu cơ, chế phẩm vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học; bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi bản địa.

Ở khâu chế biến, Kế hoạch khuyến khích dùng công nghệ sinh học nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, thời hạn bảo quản sản phẩm, đặc biệt là đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, gắn với xây dựng thương hiệu và phục vụ phát triển du lịch.

Công nghệ sinh học còn phục vụ xử lý chất thải, nước thải, ô nhiễm môi trường; xử lý phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế phụ phẩm thành phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học.

Ngành y tế ứng dụng công nghệ sinh học trong chẩn đoán, điều trị, phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; tỉnh đồng thời phát triển vùng trồng dược liệu và sản xuất dược liệu chất lượng cao.

Với nuôi trồng thủy sản, tỉnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chọn tạo giống, chế phẩm sinh học, phòng và kiểm soát dịch bệnh, xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Kế hoạch gắn bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái với phát triển du lịch sinh thái và giáo dục môi trường; tỉnh tập trung ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo tồn ở Quần thể danh thắng Tràng An, Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Xuân Thủy, Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long và các khu bảo tồn thiên nhiên khác.

Tỉnh xây dựng cơ chế xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương, lấy hiệu quả ứng dụng và giá trị tạo ra làm tiêu chí chủ yếu. Kế hoạch cũng đặt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển, tiếp nhận, làm chủ, thương mại hóa công nghệ sinh học tiên tiến; hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, sáng chế, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường sản phẩm công nghệ sinh học.

Cùng với khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có, tránh đầu tư trùng lặp, dàn trải, tỉnh ưu tiên đầu tư cho các đơn vị công lập như Trường Đại học Hoa Lư, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo hướng trở thành đầu mối nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hoa Lư chủ trì nghiên cứu xây dựng ngành, chuyên ngành đào tạo về công nghệ sinh học.

Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan đầu mối triển khai Kế hoạch; Ủy ban Nhân dân các xã, phường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và cuộc sống./.