Ninh Bình: Sẵn sàng cho Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026

Các nghệ nhân cùng bà con nhân dân xã Yên Từ nô nức tập luyện hát Xẩm cho Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026

Xã Yên Từ được xem là cái nôi của nghệ thuật hát Xẩm của tỉnh Ninh Bình, vì vậy để chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 địa phương đã có kế hoạch tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Xẩm xã Yên Từ mở rộng lần thứ I, năm 2026 với chủ đề “Yên Từ - Hội tụ, gắn kết và lan tỏa”.

Trao đổi về công tác chuẩn bị tại địa phương, ông An Viết Thọ, Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội xã Yên Từ cho biết: Liên hoan nghệ thuật hát Xẩm lần thứ I không chỉ là sự kiện thiết thực chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11, mà còn là bước cụ thể hóa Đề án bảo tồn, duy trì và phát huy giá trị nghệ thuật hát Xẩm trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030.

Chúng tôi đã chỉ đạo các phòng, ban phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện tại Nhà văn hoá xã và sân đền Bình Hải để các đoàn nghệ thuật yên tâm sáng tạo, mang tới những tiết mục đặc sắc nhất phục vụ nhân dân và du khách thập phương.

Nghệ nhân Phạm Thị Kim Ngân (65 tuổi), Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Xẩm Kim Ngân hãnh diện chia sẻ: “Hát Xẩm là hồn cốt văn hoá truyền thống của quê hương chúng tôi. Nhiều tuần qua, từ người già đến các cháu thiếu nhi trong câu lạc bộ đều miệt mài luyện tập đến tận đêm muộn, ai ai cũng mong muốn mang tới Liên hoan những câu hát Xẩm mượt mà nhất để khơi dậy tình yêu di sản trong thế hệ trẻ và đáp ứng sự mong đợi của đông đảo bà con”.

Ngay từ giữa tháng 10, các câu lạc bộ và đội văn nghệ hát Xẩm trên địa bàn xã cùng các đơn vị khách mời đã và đang tích cực tập luyện ngày đêm, kiểm tra, hòa tấu các nhạc cụ truyền thống, kết hợp truyền dạy các làn điệu Xẩm cổ cho thế hệ trẻ. Những ngày này, trong các Nhà văn thôn, sân đền, thậm chí là tại nhà của nhiều nghệ nhân ở Yên Từ, đâu đâu cũng rộn rã tiếng đàn nhị, nhịp phách và các làn điệu Xẩm.

Ông Bùi Tuấn (xã Yên Từ) cho biết: Để chuẩn bị cho Ngày Văn hoá Việt Nam, những nghệ nhân trong xã cũng như anh chị em trong các Câu lạc bộ hát Xẩm, hát Chèo đều tự giác thu xếp công việc gia đình, tập trung ôn luyện hằng đêm và ngày nghỉ cuối tuần. Mỗi câu hát, lời ca hay điệu múa đều được trau chuốt cẩn thận với mong muốn mang đến những tiết mục đậm đà bản sắc, góp phần tạo nên một không gian văn hoá rực rỡ, giàu cảm xúc cho ngày hội chung của toàn dân.

Cùng không khí rộn ràng đó, tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình mọi công tác chuẩn bị cho Ngày Văn hoá Việt Nam cũng đang bước vào những công đoạn cuối cùng sẵn sàng cho Trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026” với tinh thần khẩn trương, tỉ mỉ và tâm huyết.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tất bật lựa chọn từng hiện vật đặc sắc cho Trưng bày cổ vật chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026

Bà Vũ Thị Thu, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Bình cho biết: “Hiện nay, Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ trên 92.000 tư liệu, hiện vật và phim ảnh trong đó có nhiều cổ vật tiêu biểu có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học và thẩm mỹ.

Trong lần Trưng bày lần này, chúng tôi lựa chọn từng hiện vật đặc sắc, đồng thời thiết kế không gian, hoàn thiện hệ thống ánh sáng, bảng trích dẫn cho đến nội dung thuyết minh đã được cán bộ hoàn thiện kỹ càng. Trưng bày cổ vật vừa tôn vinh giá trị các bảo vật quốc gia, di sản văn hoá truyền thống vừa là nguồn sử liệu trực quan sinh động phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho học sinh, nhân dân và du khách trong Ngày Văn hoá Việt Nam”.

Bên cạnh không gian trưng bày cổ vật trong nhà, du khách tham quan còn có cơ hội khám phá không gian trưng bày chuyên đề “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị”, triển lãm ảnh về di sản văn hoá tiêu biểu tỉnh Ninh bình cùng nhiều hoạt động giới thiệu đồ xưa, sản phẩm và hiện vật phù hợp với chủ đề.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (phường Tây Hoa Lư) – trái tim lịch sử, văn hoá của vùng đất Cố đô không khí cũng trở nên tất bật, rộn ràng. Bà Lê Thị Bích Thục, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di tích lịch sử – văn hoá Cố đô Hoa Lư cho biết: Chúng tôi đang tích cực chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phối hợp với Cục Di sản Văn hoá tổ chức các hoạt động Triển lãm ảnh Di sản văn hoá Việt Nam, không gian trình diễn nghề thủ công truyền thống và trò chơi dân gian… Tất cả nhằm mang đến trải nghiệm thú vị nhất, khó quên nhất đến với nhân dân và du khách trong Ngày Văn hoá Việt Nam.

Sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết từ các cấp chính quyền ở tỉnh Ninh Bình, cùng sự năng nổ của đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở cho đến các nghệ nhân và quần chúng nhân dân đã và đang tạo nên một không khí rộn ràng, ấm áp tinh thần đại đoàn kết, tất cả đã sẵn sàng chào đón Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026, ngày hội của toàn dân.