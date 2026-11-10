Ninh Bình sẵn sàng cho Giải Bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026

Sân vận động Thiên Trường nơi diễn ra các trận đấu giao hữu quốc tế CASPER CUP 2026.

Giải đấu có sự tham gia của ba đội tuyển: Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, với tổng cộng 3 trận đấu. Đây không chỉ là dịp để khán giả được trực tiếp theo dõi những trận cầu quốc tế hấp dẫn mà còn là cơ hội để Ninh Bình quảng bá hình ảnh, giới thiệu năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đang được các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, hướng tới một giải đấu an toàn, chuyên nghiệp và để lại dấu ấn đẹp.

Theo lịch hoạt động, trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 11/11. Tiếp đó, lúc 19 giờ ngày 13/11 là cuộc so tài giữa Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Trận đấu cuối cùng, giữa Kyrgyzstan và Việt Nam, diễn ra lúc 19 giờ ngày 17/11. Cả 3 trận đấu đều được tổ chức tại sân vận động Thiên Trường. Sự góp mặt của các đội tuyển đến từ những nền bóng đá khác nhau hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, tạo cơ hội để các đội rà soát lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Khu vực khán đài A, toàn bộ ghế VIP được đầu tư thay mới.

Nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức một giải đấu quốc tế, công tác rà soát, tu bổ và hoàn thiện cơ sở vật chất tại sân vận động Thiên Trường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, nhiều hạng mục đã được đầu tư nâng cấp nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, phục vụ các đội tuyển, tổ trọng tài, ban tổ chức và khán giả. Toàn bộ hệ thống ghế ngồi trên khán đài được sơn mới; riêng khu vực ghế VIP được thay thế hoàn toàn. Mặt sân được thay mới toàn bộ thảm cỏ, hệ thống chiếu sáng được nâng cấp bằng đèn LED, bảo đảm tiêu chuẩn ánh sáng phục vụ thi đấu. Các khu vực chức năng cũng được kiểm tra, rà soát để kịp thời sửa chữa, hoàn thiện những hạng mục cần thiết. Việc đầu tư nâng cấp sân vận động không chỉ phục vụ riêng Casper Cup 2026 mà còn hướng tới các sự kiện thể thao trong năm 2026 và mùa giải 2026-2027. Với những hạng mục được cải thiện đồng bộ, Thiên Trường tiếp tục khẳng định khả năng đáp ứng yêu cầu tổ chức các trận đấu và giải bóng đá có quy mô, tính chất quốc tế. Đây cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng công trình trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, việc lựa chọn sân thi đấu giao hữu cho đội tuyển quốc gia có ý nghĩa quan trọng. Sức hút của khán giả, tinh thần cổ vũ trên khán đài và chất lượng cơ sở vật chất là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của trận đấu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đội tuyển thi đấu đạt kết quả tốt. Sân vận động Thiên Trường thường xuyên tổ chức các trận đấu thuộc Giải vô địch quốc gia, giải đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá Việt Nam. Từ năm 2023 đến nay, sân nhiều lần được lựa chọn tổ chức các trận đấu của đội tuyển quốc gia, giải giao hữu quốc tế và nhiều sự kiện bóng đá khác. Qua thực tế tổ chức, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đánh giá tích cực về điều kiện cơ sở vật chất của sân, từ mặt cỏ, hệ thống chiếu sáng, khán đài đến các hạng mục tiện ích phục vụ thi đấu.

Ban tổ chức họp chuẩn bị các điều kiện cho Giải đấu.

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn được đặc biệt chú trọng. Với sự tham gia của các đội tuyển nước ngoài và dự kiến thu hút đông đảo người hâm mộ, các phương án bảo vệ tại sân vận động, kiểm soát người và phương tiện ra vào, bảo đảm an toàn tại các khu vực chức năng được tính toán chặt chẽ. Công tác phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường dẫn đến sân Thiên Trường cũng được quan tâm, nhằm tạo thuận lợi cho các đoàn thể thao, lực lượng phục vụ và khán giả đến sân.

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng trận đấu, từng địa bàn và từng lực lượng. Các phương án tập trung bảo đảm an toàn cho các đội tuyển, trọng tài, ban tổ chức, đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý những tình huống có thể phát sinh; không để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động của giải đấu gây mất an ninh, trật tự. Việc kiểm soát, hướng dẫn và điều tiết được triển khai đồng bộ, hướng tới bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thông suốt.

Theo chương trình hoạt động, công tác chuẩn bị không chỉ tập trung tại sân vận động Thiên Trường mà còn được triển khai ở các địa điểm tập luyện và lưu trú của các đội tuyển. Các buổi tập được bố trí tại sân tập Nam Định, sân tập Ninh Bình và sân vận động Thiên Trường, phù hợp với lịch hoạt động của từng đội. Trong đó, đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan có các khung giờ tập luyện riêng; các buổi tập của trọng tài cũng được sắp xếp tại sân Thiên Trường. Khách sạn Nam Cường được chọn là địa điểm tổ chức họp kỹ thuật và họp báo trước giải. Lịch trình được xây dựng cụ thể theo từng ngày, từ các hoạt động tập luyện, kiểm tra sân, tổng duyệt nghi thức đến các trận đấu chính thức. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cùng các sở, ban, ngành, địa phương, thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, chuẩn bị phương án, phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Khách sạn Nam Cường - nơi đội tuyển bóng đá Việt Nam nghỉ trước, sau trận đấu.

Sức hút của Casper Cup 2026 không chỉ đến từ chất lượng chuyên môn của các đội tuyển mà còn từ tình yêu bóng đá đã trở thành nét đặc trưng của người dân địa phương. Sân vận động Thiên Trường sẽ trở thành điểm hẹn của những cổ động viên cuồng nhiệt và yêu bóng đá. Việc đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu tại sân Thiên Trường càng khiến cho không khí những ngày này càng trở nên sôi động. Bởi, với nhiều cổ động viên, giải đấu chính là cơ hội đặc biệt để họ được trực tiếp theo dõi các cầu thủ đội tuyển quốc gia thi đấu, hòa mình vào không khí bóng đá. Sự hiện diện của đông đảo khán giả được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ. Đây cũng là cơ hội để tình yêu thể thao được lan tỏa rộng rãi hơn, khơi dậy niềm đam mê bóng đá trong thế hệ trẻ.

Việc đăng cai Casper Cup 2026 là dịp để Ninh Bình phát huy kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao, tăng cường khả năng phối hợp giữa các cấp, ngành và đơn vị liên quan. Thông qua giải đấu, hình ảnh sân vận động Thiên Trường, con người và tinh thần mến khách của địa phương có thêm cơ hội được giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế.