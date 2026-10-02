Ninh Bình rốt ráo làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu giấy phép lái xe

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, những ngày này, tại Đội Sát hạch, cấp giấy phép cơ giới đường bộ, cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương triển khai tổng rà soát, xác minh, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu giấy phép lái xe trên toàn địa bàn.

Cập nhật và chuẩn hóa thông tin giấy phép lái xe không chỉ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác, thống nhất mà còn tạo thuận lợi cho người dân. (Ảnh: Phòng CSGT Ninh Bình).

Từng cuốn sổ, bộ hồ sơ và thông tin giấy phép lái xe được thống kê, phân loại, đối chiếu với dữ liệu do Cục Cảnh sát giao thông chuyển đến. Những trường hợp thiếu thông tin, sai lệch, chưa đồng bộ hoặc trùng lặp được kiểm tra, xác minh để xử lý theo đúng quy định.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp trùng số giấy phép lái xe, cán bộ, chiến sĩ phải đối chiếu hồ sơ thực tế, xác định chính xác người được cấp, thời điểm cấp và các thông tin liên quan trước khi cập nhật, điều chỉnh trên hệ thống, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của dữ liệu.

Cùng với đó, thông tin giấy phép lái xe được rà soát, gắn với số định danh cá nhân, từng bước khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán do người dân thay đổi giấy tờ qua các thời kỳ.

Phòng Cảnh sát giao thông cũng phối hợp với công an các xã, phường rà soát những trường hợp giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy bìa đã được thu thập nhưng chưa thực hiện thủ tục đổi, qua đó cập nhật tình trạng giấy phép lái xe, bảo đảm dữ liệu trên hệ thống sát với thực tế.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu và đồng bộ dữ liệu giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân đang sử dụng giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy bìa chủ động thực hiện thủ tục đổi sang giấy phép lái xe thẻ PET, đặc biệt đối với những trường hợp thông tin chưa được cập nhật hoặc đồng bộ đầy đủ với dữ liệu cá nhân.

Việc chủ động rà soát, cập nhật và chuẩn hóa thông tin giấy phép lái xe không chỉ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác, thống nhất mà còn tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình tra cứu, xác minh và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Thông qua việc số hóa từng hồ sơ, chuẩn hóa từng thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình từng bước làm sạch kho dữ liệu giấy phép lái xe, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Khi dữ liệu được đồng bộ, chính xác, việc tra cứu, xác minh thông tin và giải quyết thủ tục hành chính sẽ thuận tiện, nhanh chóng hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả hoạt động của lực lượng chức năng.