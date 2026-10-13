Ninh Bình: Rốt ráo gỡ vướng mặt bằng, đẩy tiến độ thi công cầu Ninh Cường

Còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Chiều 13/10, ông Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ GPMB và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B.

Hội nghị kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B. (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác GPMB dự án đang được triển khai tại hai địa phương, song vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tại xã Nghĩa Hưng, dự án dự kiến thu hồi 24.960m² đất, ảnh hưởng đến 32 hộ dân và 2 cơ quan, tổ chức. Đến nay, địa phương đã bàn giao 18.340,2m² đất công, đất công ích do UBND xã quản lý và đất nông nghiệp, đạt khoảng 75,4% diện tích cần thu hồi.

Hiện còn 2 hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, đang được chính quyền tuyên truyền, vận động.

Tại xã Ninh Cường, tổng diện tích đất cần thu hồi là 19.873m², trong đó đã thu hồi được 7.797,9m². Địa phương cũng hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ di dời tàu của Công ty Minh Khai.

Đối với phần diện tích còn lại, chính quyền đang tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến về phương án bồi thường đối với 77 hộ có đất ở cùng 5 cơ quan, tổ chức; phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 15/11/2026.

Một số kiến nghị của người dân vẫn cần được xem xét, giải quyết. Tại xã Nghĩa Hưng, 2 hộ dân bị ảnh hưởng một phần nhà ở, đề nghị không thu hồi hoặc bồi thường toàn bộ công trình trong trường hợp phải giải tỏa.

Tại xã Ninh Cường, người dân kiến nghị điều chỉnh giá bồi thường đất, giá đất tại khu tái định cư và thu hồi toàn bộ phần diện tích còn lại không thể tiếp tục sử dụng.

Cùng với GPMB, công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Nghĩa Hưng đang được đơn vị tư vấn tập trung triển khai. Việc di dời, hoàn trả các công trình điện cũng được thực hiện tại những vị trí đã có mặt bằng

Dự án cầu Ninh Cường có tổng mức đầu tư 289,075 tỷ đồng, đã được cấp 52,2 tỷ đồng vốn.

Tính đến ngày 4/10/2026, tổng giá trị giải ngân đạt 49,08 tỷ đồng, trong đó xã Nghĩa Hưng đạt 47,24 tỷ đồng, xã Ninh Cường đạt 1,84 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 10, dự án tiếp tục giải ngân 95,41 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu triển khai công tác GPMB.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn kiểm tra dự án xây dựng cầu Ninh Cường vị trí thuộc xã Ninh Cường.

Trên phần mặt bằng đã được bàn giao, nhà thầu đang tổ chức 4 mũi thi công khoan cọc nhồi. Cụ thể, trụ chính P6 đã hoàn thành 6/12 cọc; trụ P7 hoàn thành 12/12 cọc; cầu dẫn phía Ninh Cường hoàn thành 5/25 cọc và cầu dẫn phía Nghĩa Hưng hoàn thành 4/25 cọc.

Để bảo đảm nguồn lực thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đề nghị tỉnh xem xét ứng vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, với nhu cầu còn thiếu dự kiến khoảng 90 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và chính quyền hai địa phương trong công tác GPMB, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ diện tích còn lại, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Các địa phương phải xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ thời hạn hoàn thành từng phần việc, thường xuyên cập nhật kết quả thực hiện và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Tiến độ xây dựng khu tái định cư cũng cần được đẩy nhanh để phục vụ dự án.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, xác định rõ trách nhiệm và lộ trình xử lý từng vướng mắc. Nhà thầu cần chủ động huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công ngay tại những vị trí đã có mặt bằng, bảo đảm khoa học và an toàn.

Nhấn mạnh ý nghĩa của công trình đối với kết nối giao thông, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ông Nguyễn Cao Sơn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.