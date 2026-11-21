Ngày hội Văn hoá xã Gia Trấn lần thứ II năm 2026 đã mang đến những tiết mục văn hoá, văn nghệ đặc sắc cho nhân dân và du khách

Từ sáng sớm ngày 21.11, bà con nhân dân các thôn đã rộn rã, thúc giục nhau đến Sân vận động xã Gia Trấn để tham gia chuẩn bị cho các hoạt động của Ngày hội Văn hoá.

Trai tráng, đàn ông trong thôn, làng tập trung chằng buộc, chặt tre, chẻ tàu dừa gia cố cho những hội trại. Các bà, các chị khéo tay thì trang trí hoạ tiết trong khuôn viên trại mình.

Khu vực diễn ra cuộc thi hội trại giữa các thôn của xã Gia Trấn

Trên khán đài, các em nhỏ hào hứng tập luyện những tiết mục văn nghệ, chuẩn bị cho đêm diễn. Ở một góc khác, các trò chơi dân gian cùng hội thi làm bánh giầy, bánh chưng diễn ra sôi nổi, góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, náo nhiệt khắp xã Gia Trấn.

"Bữa tiệc" văn hoá tại xã Gia Trấn mang đến cho nhân dân những trải nghiệm khó quên

Tối ngày 21.11, chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc Ngày hội Văn hoá xã Gia Trấn lần thứ II đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách thập phương.

Ban Tổ chức còn bố trí các gian hàng ẩm thực để người dân và du khách tham quan, thưởng thức, trải nghiệm. Phía bên hông sân vận động, khu vực gói và nấu bánh chưng truyền thống cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia.

Sân vận động xã Gia Trấn đã trở thành "sân khấu" lớn dành cho toàn thể nhân dân trong Ngày hội Văn hoá

Bà Vũ Thị Dược, Bí thư Đảng uỷ xã Gia Trấn cho biết: Ngày hội Văn hoá xã Gia Trấn lần thứ II được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24.11), đồng thời là dịp để các tầng lớp nhân dân trong xã giao lưu, gặp gỡ, cùng tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng.

Từ đó thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Các em nhỏ cùng bố mẹ trải nghiệm khu vực gói, nấu bánh chưng truyền thống

Ngày hội không chỉ mang đến những hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương Gia Trấn. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.