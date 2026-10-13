Ninh Bình: Rèn kỹ năng tuyên truyền, đưa nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp vào cuộc sống

Bà Lê Thị Lựu, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trao giải Nhất cho thí sinh thí sinh Đặng Thị Nữ, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông A

Tại Hội thi, các thí sinh tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I; phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Ninh Bình thời đại mới”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tham dự hội thi

Theo bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần định hướng nhận thức, tạo sự đồng thuận và thúc đẩy các phong trào của tổ chức Hội.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, tuyên truyền miệng vẫn có vai trò quan trọng nhờ khả năng kết nối trực tiếp, giải đáp tâm tư, nguyện vọng và vận động hội viên, phụ nữ bằng những thông điệp gần gũi, thiết thực.

Hội thi là dịp để cán bộ Hội nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền miệng, ứng dụng công nghệ thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động phụ nữ. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố nòng cốt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội tại cơ sở.

Ở phần thi thuyết trình, các thí sinh trình bày những nội dung cốt lõi của chuyên đề, gắn nghị quyết và các phong trào thi đua với thực tiễn địa phương. Một số bài thi sử dụng hình ảnh, video minh họa, câu chuyện đời sống để tăng tính trực quan, giúp nội dung tuyên truyền gần gũi hơn với hội viên, phụ nữ.

Phần thi xử lý tình huống tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ Hội trước những vấn đề phát sinh trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở.

Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa cho các thí sinh dự thi

Trên cơ sở đánh giá các phần thi, Ban Tổ chức đã trao 12 giải thưởng. Giải Nhất thuộc về thí sinh Đặng Thị Nữ, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông A. Ba giải Nhì được trao cho các thí sinh là Chủ tịch Hội LHPN phường Châu Sơn, phường Nam Hoa Lư và xã Gia Hưng. Bốn giải Ba thuộc về Chủ tịch Hội LHPN phường Tam Chúc, xã Chất Bình, xã Rạng Đông và xã Ninh Giang. Bốn giải Khuyến khích được trao cho Chủ tịch Hội LHPN các đơn vị Nhân Hà, Trung Sơn, Hải Anh và Phú Long.

Thông qua Hội thi, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tiếp tục khuyến khích cán bộ Hội đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện địa phương; nâng cao kỹ năng vận động quần chúng, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và của Hội vào hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.