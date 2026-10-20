Ninh Bình rà soát hơn 5.400 phương tiện, xác minh hàng trăm nghìn dữ liệu đăng ký xe

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phương tiện giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đang tập trung rà soát, xác minh, đối chiếu, cập nhật và làm sạch dữ liệu đăng ký xe.

Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, bảo đảm thông tin phương tiện được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Rà soát hơn 5.400 phương tiện, xác minh hàng trăm nghìn dữ liệu đăng ký xe. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát theo từng nhóm dữ liệu, tập trung xác minh thông tin phương tiện, đối chiếu dữ liệu định danh, bổ sung các trường hợp còn thiếu hoặc chưa chính xác. Trong đó, lực lượng chức năng chú trọng phương tiện sử dụng lâu năm, hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định.

Theo thống kê, ngoài hơn 5.400 phương tiện thuộc diện tổng rà soát, lực lượng Công an đã xác minh hơn 17.000 trường hợp ô tô sử dụng trên 20 năm; rà soát khoảng 75.000 trường hợp mô tô thuộc nhóm dữ liệu phương tiện có thời gian sử dụng từ 20 năm. Đối với dữ liệu định danh, hơn 17.000 trường hợp thông tin ô tô và hơn 145.000 trường hợp thông tin mô tô đã được xác minh.

Khối lượng dữ liệu lớn, đặc biệt ở nhóm phương tiện sử dụng trên 20 năm, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đối chiếu, xác minh kỹ lưỡng, hạn chế sai lệch giữa dữ liệu trên hệ thống và tình trạng thực tế. Việc rà soát phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định cũng được triển khai nhằm nâng cao chất lượng quản lý.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp khó khăn, nhất là với dữ liệu ô tô, mô tô đã sử dụng lâu năm. Một số trường hợp cần tiếp tục xác minh, bổ sung thông tin để bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác.

Trước yêu cầu đó, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị có kết quả thực hiện chưa cao. Các bộ phận chuyên môn chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc cho công an cấp xã, cung cấp dữ liệu và bố trí cán bộ đầu mối hỗ trợ quá trình triển khai.

Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xác minh dữ liệu phương tiện sử dụng trên 20 năm, bổ sung thông tin định danh, rà soát phương tiện hết niên hạn sử dụng và quá hạn kiểm định. Công tác kiểm tra tập trung vào những địa bàn, đơn vị có kết quả chưa cao nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm thực hiện.

Việc làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiến Anh