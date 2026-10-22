Ninh Bình ra quân xử lý các hành vi săn bắt, kinh doanh chim di cư, hoang dã

Công an Ninh Bình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng săn bắt chim hoang dã vào mùa di cư, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại chim di cư, hoang dã; góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và giữ gìn môi trường sinh thái trên địa bàn.

Kết quả, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 4 vụ với 4 đối tượng về hành vi đặt bẫy bắt chim trái phép; triệt phá 2 vụ với 2 đối tượng đang vận chuyển, nuôi nhốt chim hoang dã mà không có hồ sơ lâm sản hợp pháp.

Thành lập 4 tổ công tác phối hợp lực lượng kiểm lâm tổ chức tuần tra lưu động. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Tại các hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện 14 khu vực đặt bẫy, thu giữ, xử lý, hơn 100 cọc tre dùng để giăng lưới, gần 4.000m lưới bẫy chim, 22 con cò giả, 25 loa phóng thanh và 21 cá thể chim dính bẫy, nuôi nhốt, vận chuyển, 1 cá thể cò bợ chết do dính bẫy.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, toàn tỉnh đã xử lý hơn 30 vụ vi phạm hành chính về hành vi mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt chim hoang dã không có hồ sơ hợp pháp.

Trước đó, ngày 12/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 1 vụ án, 1 bị can về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; phân công giải quyết 1 nguồn tin về tội phạm Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã; toàn tỉnh đã xử lý hơn 30 vụ vi phạm hành chính về hành vi mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt chim hoang dã không có hồ sơ lâm sản hợp pháp, sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép.

Toàn tỉnh đã xử lý hơn 30 vụ vi phạm hành chính về hành vi mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt chim hoang dã. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Qua việc xử lý của lực lượng Công an cho thấy tình trạng săn bắt, bẫy chim di cư, hoang dã vẫn tiềm ẩn tại một số địa phương. Thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư;

Bên cạnh đó, đẩy mạnh vận động nhân dân giao nộp công cụ, phương tiện săn bắt, không thực hiện việc săn bắt, tiêu thụ chim hoang dã. Tiến hành rà soát, lập biên bản và cho ký cam kết không tiêu thụ, chế biến chim hoang dã đối với các cơ sở nhà hàng, quán ăn khu vực chợ. Đồng thời, tập trung rà soát, xử lý nghiêm các tài khoản, hội nhóm mạng xã hội có hành vi rao bán công cụ bẫy chim và mua bán chim hoang dã trái phép, nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh.