Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S và phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh (Ban Chỉ đạo); Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trụ sở Tỉnh ủy đến 129 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biếu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia và năm nay lần đầu tiên Chính phủ quy định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP để tôn vinh vai trò của người dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Hai ngày kỷ niệm mang chung một thông điệp: chuyển đổi số là của toàn dân, vì toàn dân với Chủ đề "Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia". Đối với Ninh Bình, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng chủ đề hưởng ứng của tỉnh: "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chuyển đổi số tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng; đáng ghi nhận đó là sự đồng bộ về thể chế với khung kiến trúc số chung cho mọi hoạt động đầu tư, nâng cấp.

Về nền tảng và dữ liệu: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh đã kết nối nền tảng quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo đã cập nhật hơn một nghìn chỉ tiêu; Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trên môi trường điện tử gồm 92 chỉ số.

Về xã hội số: toàn tỉnh đã kiện toàn trên 98% Tổ Công nghệ số cộng đồng, phê duyệt hơn 1.000 điểm hỗ trợ chuyển đổi số. Các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai Bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào Bình dân học vụ số. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Trong không gian phát triển mới và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đặt ra yêu cầu cấp bách cần quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu. Do đó tỉnh xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S nhằm cung cấp những dịch vụ, tiện ích cơ bản phục vụ người dân, doanh nghiệp, là kênh tương tác hai chiều di động của mỗi người dân.

Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) đạt kết quả thực chất và các sản phẩm hôm nay đi vào cuộc sống, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về dữ liệu của đơn vị mình; cung cấp đầy đủ, đúng kỳ dữ liệu cho 7 kịch bản điều hành và 92 chỉ số.

Các xã, phường thử nghiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh trên NinhBinh-S đúng quy trình, không để quá hạn; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Mỗi sở, ban, ngành hoàn thành ít nhất 2 nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số trước ngày 15/10, ưu tiên nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động 100 ngày và nhiệm vụ tháo gỡ điểm nghẽn.

Công an tỉnh chủ trì triển khai các hoạt động liên quan đến Ngày công dân số Việt Nam, cao điểm là ngày 15/10; đẩy mạnh phát triển công dân số; bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân cho IOC và NinhBinh-S. Phát huy vai trò trách nhiệm của các Tổ Công nghệ số cộng đồng và Điểm hỗ trợ chuyển đổi số.

Với tinh thần "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả", đồng chí Phó Chủ tịch UBDN tỉnh mong muốn và tin tưởng mỗi cơ quan, mỗi địa phương, mỗi cán bộ và mỗi người dân Ninh Bình sẽ cùng chung tay biến chuyển đổi số thành những kết quả thiết thực trong cuộc sống.

Đồng chí Tạ Quang Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo khái quát kết quả triển khai IOC và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S; trình diễn một số tính năng, kịch bản điều hành tiêu biểu trên nền tảng số.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành thiết kế, cài đặt hệ thống trên máy chủ tại Trung tâm dữ liệu tỉnh; chính thức triển khai việc phân loại, điều phối, tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân từ ngày 30/9/2026. Theo số liệu thống kê trên hệ thống đến 7h00 ngày 2/10/2026, tại 13 xã, phường thử nghiệm đã có trên 32.100 người dân và cán bộ, công chức, viên chức cài đặt, đăng ký sử dụng Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện Tập đoàn Viettel đã thực hiện Nghi thức ấn nút ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo và phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn ghi nhận, biểu dương Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và Viettel Ninh Bình đã nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị. Đồng chí nhấn mạnh việc ra mắt IOC và NinhBinh-S là kết quả cụ thể trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Tuy nhiên việc ra mắt mới chỉ là điểm bắt đầu, giá trị của một nền tảng số phải được đo bằng dữ liệu có chất lượng, quy trình được đổi mới, công việc được xử lý nhanh hơn, quyết định chính xác hơn và người dân, doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn.

Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 nhấn mạnh yêu cầu đi "từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia", Ninh Bình đã cụ thể thông qua việc kiến trúc thống nhất; nền tảng dùng chung, liên thông; dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống; sản phẩm có người dùng và kết quả phải đo đếm được.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, đánh giá kỹ giai đoạn thử nghiệm IOC và NinhBinh-S; bám sát Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và của tỉnh; ưu tiên kế thừa, dùng chung, kết nối, không đầu tư phân tán, trùng lặp; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định trước khi vận hành ổn định. Cùng với đưa các nền tảng số vào vận hành, nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định là nâng cao năng lực thực thi và phổ cập kỹ năng số. Đó chính là ý nghĩa của Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, đồng chí nêu rõ: Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ, mở đầu phong trào toàn dân chống nạn mù chũ. Tiếp nối tinh thần đó, hơn tám thập kỷ sau, "Bình dân học vụ số" trong điều kiện mới là phổ cập kiến thức, kỹ năng số để cán bộ và người dân có khả năng tiếp cận, sử dụng, thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số, đưa năng lực số đến với từng cơ quan, từng thôn, tổ dân phố và từng gia đình.

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính; thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi.

Với tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất việc nâng cao năng lực số cho cán bộ, nhất là ở cơ sở, đồng thời hỗ trợ người dân hình thành kỹ năng số thiết yếu là yêu cầu cấp thiết và lâu dài. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 7/8/2026 về triển khai tiếp nhận, chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số"; ngày 10/9/2026, tỉnh đã tiếp nhận “Bộ học liệu đa phương tiện” Tập 1. Đến nay, học liệu đã được tích hợp trên nền tảng học trực tuyến và kết nối với NinhBinh-S.

Đồng chí đề nghị thống nhất phương châm: "học thật, kiểm tra thật - ứng dụng thật - hiệu quả thật". Tháng cao điểm được triển khai tập trung trong tháng 10 và tiếp tục duy trì để hoàn thành mục tiêu đến ngày 30/11/2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị toàn tỉnh tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện” thực chất, gắn học với đổi mới phương thức làm việc; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng, điểm hỗ trợ chuyển đổi số; đưa NinhBinh-S trở thành kênh tương tác số thực chất giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp; vận hành IOC bằng dữ liệu thật, dữ liệu dùng chung và trách nhiệm thật.

Để tháng cao điểm tạo chuyển biến thực chất, đồng chí đề nghị việc tổ chức thực hiện theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ kết quả" đúng theo quy định của pháp luật. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa thành chương trình, nhiệm vụ phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Đảm bảo hạ tầng, nền tảng, dữ liệu và các điều kiện cần thiết; các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tạo sự tham gia thực chất của người dân và doanh nghiệp. Sau Tháng cao điểm, cần đánh giá kết quả, chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được và giải pháp khắc phục; hoàn thành tổng kết, đánh giá trước ngày 30/11/2026, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt.

Với tinh thần “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chính thức phát động Tháng cao điểm triển khai Bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên là một tấm gương học tập số; mỗi gia đình là một hạt nhân lan tỏa kỹ năng số; mỗi người dân là một công dân số; mỗi cơ quan là một nguồn dữ liệu tin cậy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý: “Bình dân học vụ số” không phải là phong trào nhất thời, mà phải trở thành công việc thường xuyên, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Ngay sau Hội nghị, các cấp, các ngành khẩn trương tổ chức thực hiện với tinh thần rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, bảo đảm các mục tiêu đề ra thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng chí tin tưởng với truyền thống văn hiến, hiếu học, tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, Ninh Bình sẽ đưa phong trào "Bình dân học vụ số" đi vào từng cơ quan, từng thôn, tổ dân phố, từng gia đình; đồng thời vận hành IOC và NinhBinh-S ngày càng thực chất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.