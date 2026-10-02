Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia và năm nay lần đầu tiên Chính phủ quy định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP để tôn vinh vai trò của người dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Hai ngày kỷ niệm mang chung một thông điệp: chuyển đổi số là của toàn dân, vì toàn dân với chủ đề "Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia". Đối với Ninh Bình, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng chủ đề hưởng ứng của tỉnh: "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) đạt kết quả, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ngành, các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về dữ liệu của đơn vị mình; cung cấp đầy đủ, đúng kỳ dữ liệu cho 7 kịch bản điều hành và 92 chỉ số.

Các xã, phường thử nghiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh trên NinhBinh-S đúng quy trình, không để quá hạn; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Mỗi sở, ban, ngành hoàn thành ít nhất 2 nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số trước ngày 15/10, ưu tiên nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động 100 ngày và nhiệm vụ tháo gỡ điểm nghẽn.

Công an tỉnh chủ trì triển khai các hoạt động liên quan đến Ngày công dân số Việt Nam, cao điểm là ngày 15/10; đẩy mạnh phát triển công dân số; bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân cho IOC và NinhBinh-S. Phát huy vai trò trách nhiệm của các Tổ Công nghệ số cộng đồng và Điểm hỗ trợ chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số của tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng; đáng ghi nhận đó là sự đồng bộ về thể chế với khung kiến trúc số chung cho mọi hoạt động đầu tư, nâng cấp.

Về nền tảng và dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh đã kết nối nền tảng quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo đã cập nhật hơn một nghìn chỉ tiêu; Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trên môi trường điện tử gồm 92 chỉ số.

Về xã hội số, toàn tỉnh đã kiện toàn hơn 98% tổ công nghệ số cộng đồng, phê duyệt hơn 1.000 điểm hỗ trợ chuyển đổi số. Các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai Bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào Bình dân học vụ số.

Trong không gian phát triển mới và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đặt ra yêu cầu cấp bách cần quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu. Do đó tỉnh xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ứng dụng Công dân số NinhBinh-S nhằm cung cấp những dịch vụ, tiện ích cơ bản phục vụ người dân, doanh nghiệp, là kênh tương tác hai chiều di động của mỗi người dân.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, đánh giá kỹ giai đoạn thử nghiệm IOC và NinhBinh-S; bám sát Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và của tỉnh; ưu tiên kế thừa, dùng chung, kết nối, không đầu tư phân tán, trùng lặp; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định trước khi vận hành ổn định.

Phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thống nhất phương châm: "học thật, kiểm tra thật-ứng dụng thật-hiệu quả thật". Tháng cao điểm được triển khai tập trung trong tháng 10 và tiếp tục duy trì để hoàn thành mục tiêu đến ngày 30/11/2026.

Tỉnh tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện” thực chất, gắn học với đổi mới phương thức làm việc; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng, điểm hỗ trợ chuyển đổi số; đưa NinhBinh-S trở thành kênh tương tác số thực chất giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp; vận hành IOC bằng dữ liệu thật, dữ liệu dùng chung và trách nhiệm thật.