Lực lượng chức năng đóng các lối đi tự mở qua đường sắt tại phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình).

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM qua địa bàn Ninh Bình có chiều dài 94,22km, đi qua nhiều khu dân cư, khu công nghiệp, khu vực sản xuất, kinh doanh. Tình trạng người dân tự mở đường mòn, lối đi qua đường sắt để phục vụ nhu cầu đi lại trong thời gian dài khiến công tác quản lý hành lang an toàn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trước thực trạng đó, chính quyền các địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng và ngành đường sắt rà soát, đóng các lối đi không bảo đảm an toàn, đồng thời tổ chức giao thông thay thế.

Tại phường Hà Nam, trong năm 2026, địa phương phối hợp với lực lượng chức năng đóng 2 lối đi tự mở tại Km50+785 và Km51+960 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Trước đó, ngày 21/10/2025, phường cũng đã đóng 3 lối đi tại Km49+300, Km50+705 và Km50+920. Tại xã Bình Mỹ, ngày 6/11/2025, địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan đóng 13 lối đi tự mở tại 4 thôn Văn Phú, Bình Thành, Bình Thắng và Bình Long. Tiếp đó, trong 2 ngày 13 và 14/4/2026, xã tiếp tục tổ chức đóng 14 lối đi tại các thôn Văn Phú, Bình Thắng và Bình Long. Cùng với lắp đặt rào chắn, tháo dỡ nền lối đi, địa phương chú trọng gia cố hộ lan, bổ sung biển cảnh báo và tổ chức giao thông thay thế. Trong khi đó, tại phường Mỹ Lộc, từ 19 lối đi qua đường sắt trước đây, đến tháng 11/2026 chỉ còn 3 lối, trong đó có 2 lối được thuê người cảnh giới.

Không chỉ triển khai các biện pháp hành chính, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng được chú trọng. Tại xã Liêm Hà, gia đình ông Lê Văn Hùng có hơn 2.000m2 nhà xưởng nằm sát Quốc lộ 21, nơi tuyến đường sắt đi qua. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền về nguy cơ mất an toàn, gia đình ông Hùng đồng ý đóng lối đi tự mở, đồng thời hiến hơn 500m2 đất để xây dựng đường gom dân sinh.

Thực tế, nhiều lối đi tự mở đã tồn tại lâu năm, gắn với nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Nếu chỉ đóng lối đi mà không có phương án kết nối giao thông thay thế, việc đi lại sẽ gặp khó khăn, thậm chí phát sinh tình trạng tự ý mở lại. Vì vậy, đầu tư đường gom được xác định là giải pháp quan trọng để xử lý căn cơ tình trạng này.

Theo thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình, hiện tỉnh đang triển khai dự án đầu tư xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM, đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Nam cũ với tổng mức đầu tư hơn 129,5 tỷ đồng. Dự án bổ sung hơn 5,1km đường gom, xây dựng hàng rào cách ly, hệ thống thoát nước và cải tạo các đường ngang liên quan. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo điều kiện xóa bỏ thêm 79 lối đi tự mở, dự kiến vào quý II/2027.

Là địa phương có tuyến đường gom đi qua dài nhất, qua rà soát, xã Bình Mỹ cần giải phóng trên 33.133m2, ảnh hưởng đến gần 200 hộ dân. Bà Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ cho biết, đến ngày 13/11, địa phương đã giải phóng mặt bằng gần 22.000m2, khối lượng thi công đạt hơn 20%. Hiện xã đang phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, triển khai thi công tại những vị trí đã có mặt bằng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình, từ đầu năm 2026 đến ngày 17/11, toàn tỉnh đã xóa bỏ 127 lối đi tự mở qua đường sắt, hiện vẫn còn 118 vị trí cần tiếp tục xử lý.

Thượng tá Phạm Vũ Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Để hoàn thành mục tiêu đóng các lối mở qua đường sắt, lực lượng chức năng đã làm việc với các chính quyền địa phương, phối hợp đẩy nhanh xây dựng tuyến đường gom, bảo đảm cho người dân có lối đi an toàn lâu dài.