Ninh Bình: Quyết định cưỡng chế thu hồi đất để đưa 'con đường di sản' về đích

Theo tiến độ, dự án Xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao phải hoàn thành trong tháng 12.2026

Trao đổi với phóng viên Văn Hoá, ông Nguyễn Công Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Viễn cho biết: Ngày 1.10.2026, Chủ tịch UBND xã Gia Viễn Phạm Quốc Chính đã ký 3 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ gia đình, cá nhân thôn Đá Hàn để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Bái Đính – Ba Sao.

Cụ thể: Tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND, UBND xã Gia Viễn sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Bảo, diện tích 672,4m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 2-16 (một phần thửa đất), thuộc tờ bản đồ số 1 (PL1), nay là tờ bản đồ số 82.

Tại Quyết định số 1630/QĐ-UBND, UBND xã Gia Viễn sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Toàn, diện tích 741,9m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 2-9 (một phần thửa đất), thuộc tờ bản đồ số 1 (PL1) nay là tờ bản đồ số 82.

Tại Quyết định số 1631/QĐ-UBND, UBND xã Gia Viễn sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Duy Hoà, diện tích 434,7m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 38-6 (một phần thửa đất), thuộc tờ bản đồ số 2 (PL3), nay là tờ bản đồ số 84.

Ông Nguyễn Công Hoan cho biết: Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của 3 hộ gia đình, cá nhân trên từ ngày 1.10.2026 đến ngày 20.10.2026.

Tuyến đường Bái Đính - Ba Sao được xem là “con đường di sản” kết nối phát triển du lịch giữa các khu du lịch tâm linh nổi tiếng Bái Đính – Tam Chúc – chùa Hương

Dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính – Ba Sao được HĐND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Nghị quyết số 16/NQ – HĐND ngày 6.7.2017. Dự án có 2 giai đoạn, giai đoạn I thực hiện từ năm 2017-2020, có tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng; giai đoạn II khởi công từ tháng 3.2025, có tổng mức đầu tư 720 tỉ đồng; tổng 2 giai đoạn là 1.120 tỉ đồng. Theo tiến độ, dự án phải hoàn thành trong tháng 12.2026.

Dự án có điểm đầu tại Km0+000 giao với đê Tả sông Hoàng Long tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn (nay là xã Đại Hoàng); điểm cuối tại Km17+256 thuộc thôn Đá Hàn, xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn (nay là xã Gia Viễn). Tổng chiều dài tuyến đường 17,26 km, trong đó chiều dài xây dựng giai đoạn II khoảng 7,6 km, tốc độ thiết kế 60km/h.

Dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính – Ba Sao là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giảm tải phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A mà còn là trục liên kết phát triển kinh tế, xã hội liên vùng, liên tỉnh và được xem là “con đường di sản” kết nối phát triển du lịch giữa các khu du lịch tâm linh nổi tiếng Bái Đính – Tam Chúc – chùa Hương.