Ninh Bình: Quy tập 21 hài cốt liệt sĩ, thu nhận gần 29.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Trong công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, tỉnh đã khảo sát 371 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ với tổng số 52.971 phần mộ. Qua rà soát, có 7.806 phần mộ chưa xác định được thông tin cần khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 250 nghĩa trang.

Các mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa tới Viện pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN. Ảnh: Khánh Chi

Từ ngày 25/5 đến ngày 5/8/2026, sau 68 ngày triển khai, tỉnh đã hoàn thành khai quật 7.806 phần mộ, thu nhận 6.869 mẫu sinh phẩm, đạt khoảng 88%, và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Có 937 phần mộ không thể lấy mẫu do 43 mộ không có tiểu quách và 894 mộ có hài cốt bị phân hủy, mủn mục.

Cùng với đó, toàn tỉnh thu nhận 28.910 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, trong đó đợt 1 Chiến dịch 500 ngày đêm thu nhận 19.491 mẫu, đưa Ninh Bình đứng thứ hai toàn quốc về số lượng mẫu thu nhận. Tỉnh cũng tiến hành giám định ADN đối với 27 mẫu hài cốt liệt sĩ và thực hiện thủ tục xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng đối với 64 phần mộ.

Để triển khai nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thành lập 28 tổ chỉ đạo, điều hành công tác lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ. UBND các xã, phường thành lập 104 tổ phục vụ lấy mẫu với tổng quân số 1.440 người.

Năm 2027, tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy mạnh tiếp nhận, xác minh thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm, quy tập khi đủ căn cứ. Đồng thời, tiếp tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và triển khai lấy mẫu giai đoạn 2 khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia.