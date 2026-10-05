Ninh Bình quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Khu tái định cư dành cho các hộ dân trong diện thu hồi đất phục vụ Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng thuộc địa bàn xã Yên Mô.

Quyết định này quy định mức chi bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo khoản 8 Điều 27 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP

Theo đó, đối với tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, mức chi tổ chức họp với người có đất, chủ sở hữu tài sản trong khu vực thu hồi để phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật; tiếp nhận ý kiến và tổ chức vận động thực hiện quyết định thu hồi đất là 200.000 đồng/người/ngày.

Mức chi phát tờ khai, hướng dẫn người có đất, chủ sở hữu tài sản kê khai cũng là 200.000 đồng/người/ngày. Các công việc đo đạc xác định diện tích thực tế thửa đất trong trường hợp phải đo đạc lại; kiểm kê nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt hại; kiểm tra, đối chiếu tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt hại và tính toán giá trị thiệt hại cũng áp dụng mức 200.000 đồng/người/ngày.

Đối với lập, thẩm định, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, từ khâu tính toán, xác định mức bồi thường, hỗ trợ đến phê duyệt và thông báo công khai phương án, mức chi là 200.000 đồng/người/ngày.

Mức chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và mức chi phục vụ hướng dẫn thực hiện, giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện phương án cũng được quy định ở mức 200.000 đồng/người/ngày.

Đối với thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, mức chi được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng tính cao nhất theo ngày do Nhà nước quy định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các khoản chi như trích đo địa chính tại nơi chưa có bản đồ địa chính; thuê nhà làm việc; thuê, mua sắm máy móc, thiết bị; in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, xăng xe; đăng báo, phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình và các khoản chi trực tiếp khác thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, đơn giá hiện hành nếu đã được cơ quan có thẩm quyền quy định. Trường hợp chưa có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá và chưa được quy định tại Quyết định này thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập dự toán theo thực tế, phù hợp đặc điểm từng dự án và thực tiễn địa phương, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách và thanh, quyết toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

Mức chi cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

Đối với tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, mức chi thông báo, tuyên truyền, vận động các đối tượng thực hiện quyết định cưỡng chế và mức chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế là 250.000 đồng/người/ngày.

Chi phí niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không thanh toán được quy định ở mức 250.000 đồng/người/ngày.

Đối với thuê nhân công, mức chi được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng tính cao nhất theo ngày do Nhà nước quy định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chi thuê địa điểm, phương tiện bảo quản tài sản và các khoản chi phí thực tế hợp pháp khác phục vụ trực tiếp việc bảo quản tài sản được lập dự toán theo thực tế, phù hợp từng dự án và thực tiễn địa phương.

Chi phí bảo vệ, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đến thời điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng được quy định ở mức 250.000 đồng/người/ngày.

Các khoản chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng chống cháy nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác; chi quay phim, chụp ảnh và các nội dung chi trực tiếp khác thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, đơn giá hiện hành nếu đã được quy định. Trường hợp chưa có quy định thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập dự toán theo thực tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và thanh, quyết toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình, dự án giao thông, đô thị, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Chi phí tổ chức thực hiện không quá 3%, riêng công trình theo tuyến tối đa 4%

Quyết định quy định tổng kinh phí chi cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chưa bao gồm kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, tối đa không quá 3% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Đối với các dự án, công trình xây dựng theo tuyến, như công trình giao thông, công trình đường dây tải điện..., mức chi này tối đa không quá 4% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Trường hợp dự toán mức trích bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vượt tỷ lệ nêu trên, UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Quyết định cũng quy định tiền lương, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo chế độ của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo khoản 6 Điều 27 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP.

Các mức chi quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Quyết định được áp dụng theo ngày làm việc. Nếu thực hiện công việc trong thời gian nửa ngày (1/2 ngày) thì mức chi bằng 1/2 mức chi quy định.

Các mức chi 200.000 đồng/người/ngày và 250.000 đồng/người/ngày tại những nội dung được Quyết định quy định cụ thể áp dụng cho cá nhân không hưởng lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương từ nguồn kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của dự án.

Về điều khoản chuyển tiếp, đối với các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí bảo đảm tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Quyết định có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quyết định đã được phê duyệt.

Đối với các dự án đang thực hiện nhưng đến thời điểm Quyết định có hiệu lực chưa được phê duyệt dự toán chi phí bảo đảm tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì áp dụng theo quy định tại Quyết định số 121/2026/QĐ-UBND.

Quyết định số 121/2026/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2026.