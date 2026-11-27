Toàn cảnh 2 căn chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định.

Hai nhà chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định được xây dựng trong giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1977, với diện tích xây dựng khoảng 800 m²/tòa. Sau thời gian dài đưa vào sử dụng, các công trình đã xuống cấp. Theo kết quả kiểm định chất lượng công trình tại Công văn số 2676/KL-SXD ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Sở Xây dựng, hai nhà chung cư nêu trên được đánh giá có mức độ nguy hiểm cấp C; khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu chịu lực chính không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ. Hiện trạng công trình đặt ra yêu cầu phải có giải pháp xử lý, cải tạo, xây dựng lại nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng, cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng nhà ở.

Theo khảo sát, đến hết ngày 10/11/2026, có 177 hộ gia đình, cá nhân nộp phiếu kê khai và giấy tờ liên quan, gồm 91 hộ tại khu chung cư số 02 và 86 hộ tại khu chung cư số 04. Đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2026, có 27 hộ tại khu chung cư số 02 và 23 hộ tại khu chung cư số 04 đã chủ động di dời đến nơi ở mới để phục vụ dự án. Đối với chợ Xanh, Ban Quản lý chợ phường Nam Định đã thông báo chấm dứt hoạt động và bàn giao mặt bằng vào ngày 25/11/2026; tổ chức tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh cố định và kinh doanh vãng lai. Sau khi chấm dứt hoạt động, Hội đồng và Ban Quản lý chợ lập biên bản bàn giao tài sản trên đất và diện tích đất chợ cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình quản lý theo đúng quy định.

Các căn chung cư đang xuống cấp trầm trọng.

Theo phương án, đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công tại hai nhà chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án. Tổng dự toán kinh phí hơn 7,1 tỉ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, số liệu và nội dung tham mưu xây dựng Phương án; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Nam Định và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc xác định đối tượng, điều kiện, mức và thời gian hỗ trợ, bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND và quy định pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân phường Nam Định chủ trì tổ chức thực hiện việc di dời, bàn giao nhà ở; phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý nhà ở Ninh Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác nhận tình trạng bàn giao nhà ở, thời điểm di dời và các điều kiện hưởng hỗ trợ của từng hộ; tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho các hộ đủ điều kiện theo Phương án được phê duyệt, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, mức và thời gian hỗ trợ

Thời gian dự kiến thực hiện dự án năm 2026 - 2028, trên cơ sở đó, thời gian hỗ trợ kinh phí để các hộ gia đình, cá nhân tự bố trí chỗ ở được dự kiến từ tháng 12/2026 đến hết tháng 12/2028 (tương ứng 25 tháng) làm cơ sở xác định dự toán kinh phí hỗ trợ. Thời gian hỗ trợ thực tế đối với từng hộ được xác định theo thời gian thực tế phải di dời, tự bố trí chỗ ở theo quy định; trường hợp dự án hoàn thành sớm hoặc các hộ không còn phải tự bố trí chỗ ở thì thời gian hỗ trợ được xác định tương ứng với thời gian thực tế.