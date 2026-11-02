Ninh Bình phê duyệt hơn 500 tỷ đồng xây dựng nhà chung cư cho thuê 15 tầng tại phường Nam Định

Chung cư xây dựng đã lâu nên xuống cấp nghiêm trọng.

Theo quy mô phê duyệt, dự án sẽ phá dỡ 02 tòa chung cư 05 tầng và 01 chợ Xanh hiện trạng để xây mới tòa nhà chung cư gồm 01 tầng hầm, 15 tầng nổi và tum kỹ thuật với diện tích xây dựng khoảng 2.057 m², chiều cao khoảng 56,0 m. Công trình được bố trí đồng bộ các không gian căn hộ, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng và văn phòng.

Đây là dự án nhóm B, công trình dân dụng, cấp I do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, được triển khai từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2028. Trong tổng mức đầu tư 502,2 tỷ đồng, chi phí xây dựng chiếm hơn 406 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 29,01 tỷ đồng; chi phí thiết bị hơn 25,26 tỷ đồng; chi phí tư vấn xây dựng hơn 17,34 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 15,487 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 6,44 tỷ đồng và chi phí khác hơn 2,64 tỷ đồng.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho các hộ dân đang sinh sống tại khu chung cư cũ xuống cấp cùng các đối tượng hưởng chính sách nhà ở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, khai thác hiệu quả quỹ đất công và chỉnh trang đô thị.

Chung cư xây dựng đã lâu nên xuống cấp nghiêm trọng.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, UBND tỉnh giao UBND phường Nam Định thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ từ Sở Xây dựng, khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư để khởi công công trình trong quý IV/2026 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư quản lý chặt chẽ chi phí, tổ chức thi công phù hợp với tiến độ bố trí vốn, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản hay thất thoát, lãng phí, sớm đưa công trình vào khai thác hiệu quả.