Ninh Bình phát triển công nghiệp sinh học trong nông nghiệp

hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và có giá trị gia tăng cao. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND về phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch xác định doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất là những chủ thể trọng tâm trong ứng dụng công nghệ.

Đến năm 2035, tỉnh phấn đấu xây dựng, nhân rộng 30-40 mô hình, chuỗi sản xuất ứng dụng công nghệ sinh học; có khoảng 15-20 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản, chế biến hoặc chế biến sâu nông sản. Ninh Bình cũng đặt mục tiêu hình thành 15-20 sản phẩm mới hoặc sản phẩm được nâng cấp trên nền tảng công nghệ sinh học.

Trong lĩnh vực môi trường, tỉnh dự kiến hỗ trợ 15-20 cơ sở tại các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa áp dụng giải pháp sinh học để xử lý phụ phẩm, chất thải. Diện tích đất nông nghiệp canh tác theo hướng hữu cơ, hữu cơ sinh thái và sử dụng đầu vào sinh học được kỳ vọng đạt từ 5% trở lên. Toàn bộ cán bộ chuyên môn trực tiếp làm công tác quản lý, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sinh học sẽ được đào tạo, cập nhật kiến thức thường xuyên.

Để thực hiện các mục tiêu này, Ninh Bình tập trung chọn tạo, cải tiến giống cây trồng chủ lực nhằm tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; ưu tiên sản xuất phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học để từng bước thay thế sản phẩm hóa học độc hại.

Trong chăn nuôi, thủy sản, tỉnh định hướng phát triển bộ sinh phẩm kiểm định giống, phát hiện nhanh bệnh dịch; ứng dụng enzym và vi sinh vật trong dinh dưỡng, xử lý môi trường. Ở khâu sau thu hoạch, kế hoạch khuyến khích sử dụng màng bao sinh học, công nghệ lên men để chế biến thực phẩm, nâng giá trị nông sản.

Tỉnh cũng dự kiến phát triển các mô hình đào tạo từ phổ thông đến đại học, trong đó có nhân rộng mô hình liên kết với Nhật Bản đào tạo hệ trung cấp nông nghiệp chất lượng cao; hoàn thiện chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng để thu hút đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối phối hợp triển khai kế hoạch.

Tầm nhìn đến năm 2045, Ninh Bình hướng tới làm chủ công nghệ sinh học mới, hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất đến thương mại hóa sản phẩm.