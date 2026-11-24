Chương trình nghệ thuật "Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản" khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 tại Ninh Bình. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát huy văn hóa như một nguồn lực nội sinh, động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Phát huy vai trò của chủ thể văn hóa

Theo dõi và nghiên cứu bài phát biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân, các nhà nghiên cứu văn hóa tại tỉnh Ninh Bình đồng tình với 5 định hướng lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, gồm: phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc; nâng cao năng lực tự chủ, sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Thư, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định (cũ) chia sẻ, từ Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 đến các nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong những giai đoạn tiếp theo và đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, có thể thấy sự nhất quán trong quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Thư phân tích, nếu trước đây, văn hóa được xác định là một mặt trận, là nền tảng tinh thần, với phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng và quan điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi,” ngày nay, nhận thức về vai trò của văn hóa tiếp tục được phát triển sâu sắc hơn.

Văn hóa không chỉ là mục tiêu, động lực mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, có khả năng thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt thông qua phát triển công nghiệp văn hóa.

Bảo tồn nhà cổ ở Nha Xá, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, không đơn thuần là giữ gìn tài sản của gia đình mà còn là gìn giữ nét đẹp lịch sử, văn hóa quê hương cho các thế hệ mai sau. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Định hướng về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Bởi văn hóa không chỉ hướng tới xây dựng con người có nhân cách, lối sống và những phẩm chất tốt đẹp mà mỗi người dân còn phải là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Đặc biệt, trong bối cảnh cấu trúc cộng đồng, làng xã có nhiều thay đổi, nhất là sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, việc xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố sự gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc địa phương càng cần được chú trọng.

Văn hóa phải không ngừng được sáng tạo, bồi đắp trên nền tảng những giá trị cốt lõi của dân tộc vì vậy việc phát huy vai trò của nhân dân, mỗi người dân cần ý thức mình cũng là một sứ giả văn hóa sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Tâm đắc với định hướng “Nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra, bà Trần Thùy Nhi, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vina Handicraft-Cói Việt (xã Quang Thiện) khẳng định, đây là định hướng có ý nghĩa thiết thực đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thủ công truyền thống.

Thực tế tại Cói Việt cho thấy, khi những giá trị văn hóa được kết hợp với tư duy sản xuất hiện đại, đổi mới thiết kế và đáp ứng nhu cầu thị trường, sản phẩm truyền thống hoàn toàn có thể vươn ra thế giới.

Đặc biệt, nghề thủ công truyền thống Nghề cói Kim Sơn được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024 không chỉ là niềm tự hào mà còn là “bệ phóng” thương hiệu để doanh nghiệp tự tin bước ra thị trường quốc tế.

Bằng cách giữ gìn kỹ thuật đan thủ công truyền thống nhưng đổi mới thiết kế, công năng và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, sản phẩm của công ty đã có mặt tại 20 quốc gia, đưa doanh thu công ty đạt khoảng 40 tỷ đồng/năm.

Bà Nhi mong muốn, Đảng và Nhà nước tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số, kết nối thị trường và đào tạo lao động trẻ; đồng thời quan tâm bảo tồn vùng nguyên liệu, duy trì đội ngũ nghệ nhân, người thợ lành nghề. Qua đó, doanh nghiệp vừa có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa góp phần gìn giữ, trao truyền nghề truyền thống và đưa bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Có thể thấy, từ những định hướng lớn về phát triển văn hóa mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đến những ý kiến, việc làm cụ thể trong thực tiễn tại Ninh Bình cho thấy, việc cần thiết phải khơi dậy vai trò chủ thể của nhân dân, để mỗi người vừa là người gìn giữ, vừa là chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Văn hóa - động lực mới cho phát triển

Theo Kế hoạch số 120/KH-UBND, ngày 15/4/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình xác định, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần và động lực phát triển bền vững của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng con người Ninh Bình phát triển toàn diện, đồng thời kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh từ đời sống thực đến không gian số.

Nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của đất và người Cố đô trong Lễ hội Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 công nghiệp văn hóa, du lịch đóng góp khoảng 10% GRDP; hình thành 5-7 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực văn hóa. Năm 2045, Ninh Bình trở thành thành phố du lịch-di sản thiên niên kỷ, thuộc nhóm đô thị sáng tạo toàn cầu.

Tỉnh định hướng, chuyển đổi số là động lực mới. Việc số hóa di sản, xây dựng “bảo tàng mở,” “thư viện số,” “nhà hát di động” không chỉ giúp bảo tồn giá trị truyền thống mà còn đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Tỉnh Ninh Bình chú trọng phát triển hệ sinh thái văn hóa sáng tạo, trong đó doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể sáng tạo vừa là đối tượng thụ hưởng.

Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và di sản ra thế giới.

Việc hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận các di sản tiêu biểu, cùng với đăng cai các sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn sẽ góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trên trường quốc tế, đồng thời gia tăng “sức mạnh mềm” văn hóa./.