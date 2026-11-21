Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề. (Ảnh: YẾN TRINH)

Chuyên đề giới thiệu tới công chúng hơn 200 tư liệu, hiện vật, cổ vật thuộc các thời kỳ lịch sử trên vùng đất cố đô, cùng các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn và không gian chợ đồ xưa. Chuyên đề mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 31/12/2026.

Ông Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, lưu giữ nhiều dấu ấn đặc biệt của lịch sử dân tộc, trong đó có những giá trị gắn với các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý. Qua thời gian, những di vật, cổ vật được lưu giữ trên vùng đất này không chỉ có giá trị về vật chất, nghệ thuật, kỹ thuật mà còn chứa đựng những thông tin quý giá về lịch sử, đời sống, tín ngưỡng, tư duy thẩm mỹ và trí tuệ của các thế hệ cha ông.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: YẾN TRINH)

Mỗi cổ vật là một thông điệp được gửi lại từ lịch sử, giúp các thế hệ hôm nay hiểu sâu hơn về cội nguồn, quá trình hình thành và phát triển của vùng đất, con người Ninh Bình nói riêng và lịch sử, văn hóa dân tộc nói chung. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào, bản sắc văn hóa và phát huy di sản trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, du lịch, văn hóa theo hướng bền vững.

Thông qua hoạt động trưng bày, tỉnh mong muốn đưa cổ vật đến gần hơn với công chúng, tạo cơ hội để mỗi người tiếp cận, tìm hiểu và cảm nhận những giá trị lịch sử, văn hóa kết tinh trong từng hiện vật. Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ, đây là hình thức giáo dục trực quan, sinh động, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trân trọng lịch sử và trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá cao việc tỉnh Ninh Bình tổ chức trưng bày chuyên đề hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026.

Thứ trưởng cho rằng, đây là những hoạt động có ý nghĩa rất lớn và kỳ vọng hoạt động này sẽ được tổ chức thường xuyên, trở thành sự kiện thường niên, từng bước xây dựng thành một điểm đến, một thương hiệu văn hóa đặc sắc của Ninh Bình.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa vật thể. (Ảnh: YẾN TRINH)

Với bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời, được xem là cái nôi của văn hóa Việt Nam, Ninh Bình có nhiều giá trị di sản để giới thiệu tới công chúng, góp phần giúp người dân, du khách tìm hiểu sâu sắc lịch sử, khám phá văn hóa dân tộc. Qua đó, phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo lợi thế cạnh tranh và nguồn sức mạnh mềm để Việt Nam hội nhập, phát triển, theo kịp các nước trên thế giới.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày. (Ảnh: YẾN TRINH)

Cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra tọa đàm “Quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật”.

Tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà sưu tập tập trung trao đổi, làm rõ thực trạng công tác quản lý di vật, cổ vật; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: YẾN TRINH)

Các ý kiến cũng đề cập đến vai trò của bộ sưu tập tư nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ, lưu giữ cổ vật; cơ chế khuyến khích đăng ký cổ vật, tăng cường kết nối giữa bảo tàng công lập với các nhà sưu tập; đồng thời đề xuất giải pháp đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực giám định, ứng dụng khoa học, công nghệ trong nhận diện và quản lý cổ vật tại địa phương.

Thông qua các tham luận, ý kiến trao đổi và kinh nghiệm thực tiễn, tọa đàm góp phần tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di vật, cổ vật; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, các thiết chế văn hóa và cộng đồng, huy động nguồn lực xã hội tham gia bảo tồn di sản văn hóa.