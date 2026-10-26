Ninh Bình: Phạt hơn 1,5 tỷ đồng trong cao điểm xử lý thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, sử dụng hung khí, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng trong đợt cao điểm ngăn chặn thanh, thiếu niên vi phạm. (Ảnh Công an Ninh Bình).

Trong đó, lực lượng Công an tập trung rà soát, quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Công tác tuyên truyền được triển khai tại 100% địa bàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên và học sinh.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Các Tổ công tác đặc biệt 35 phối hợp với công an xã, phường phát hiện 7 vụ với 107 đối tượng phạm pháp hình sự; xử phạt vi phạm hành chính 209 trường hợp, tổng số tiền hơn 504 triệu đồng, tạm giữ 104 phương tiện.

Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện 607 trường hợp học sinh vi phạm và 64 trường hợp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Qua đó, xử phạt với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, tạm giữ 174 phương tiện.

Như vậy, trong đợt cao điểm, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.000 trường hợp thuộc các nhóm vi phạm nêu trên, với tổng số tiền phạt hơn 1,5 tỷ đồng, đồng thời tạm giữ nhiều phương tiện để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên; đồng thời phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Qua đó, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tiến Anh