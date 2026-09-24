Ninh Bình phát hiện gần 1.800 lít rượu không rõ nguồn gốc

Ngày 23/9, Công an phường Duy Hà và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của TikTok Shop “Ruou Cốm Tây Bắc” tại phòng 406, tòa A1, nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh, tổ dân phố Chuông, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Chủ cơ sở là Vũ Thị Xuân Trà (SN 2001, trú tại tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình).

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ số rượu không rõ nguồn gốc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 67 can nhựa màu trắng loại 20 lít, bên trong chứa đầy chất lỏng, tương đương khoảng 1.340 lít; cùng 453 chai nhựa loại 1 lít, bên trong chứa các loại chất lỏng có màu sắc khác nhau, được dán nhãn rượu cốm, rượu ngô tím, rượu nếp đục, rượu dâu, rượu ngô bao tử, rượu men lá, rượu đòng đòng, rượu mơ má đào...

Số rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại cơ sở kinh doanh của Vũ Thị Xuân Trà.

Làm việc với cơ quan chức năng, Vũ Thị Xuân Trà khai nhận số hàng hóa trên là rượu các loại. Tuy nhiên, Trà không xuất trình được giấy tờ đăng ký kinh doanh, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Tại cơ quan Công an, Trà khai đã mua số rượu trên qua mạng, không qua kiểm định chất lượng rồi bán lại trên mạng xã hội TikTok để kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.