Ninh Bình: Phát hiện cổ vật thời Trần khi thuốn đào móng nhà

Khu vực phát hiện cổ vật thời Trần

Ông Đỗ Văn Sản, tổ dân phố Ninh Nhất 3, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết: Tôi và nhiều gia đình thuộc diện di dời phục vụ Dự án Công viên văn hoá Tràng An và vừa được bố trí tái định cư ở khu dân cư Cửa Bạc.

Dự kiến ngày 19.10, gia đình ông sẽ khởi công xây nhà. Vì vậy, chiều 11.10, ông cùng một số hộ dân tiến hành thuốn thăm dò đất trước khi đào móng. Khi kiểm tra đến khu đất của gia đình, ông bất ngờ phát hiện vật cứng trong khu vực rộng khoảng 3m. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông lập tức dừng việc thăm dò và báo cáo chính quyền địa phương.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh Ninh Bình vẫn đang tiếp tục biện pháp nghiệp vụ khai quật, kiểm kê hiện vật

Trao đổi với phóng viên Văn Hoá, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Bình Hoàng Văn Cương cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đã cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường vào lúc 19h ngày 11.10, khoanh vùng và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phát lộ hiện vật.

Kết quả giám định bước đầu xác định các “lon sành” này là cổ vật từ thời Trần, khoảng thế kỷ XIII – XIV

Hiện vật được phát hiện trên diện tích khoảng 3m và được xác định là “lon sành”. Qua kết quả giám định bước đầu, xác định các “lon sành” này là cổ vật từ thời Trần, khoảng thế kỷ XIII – XIV.

Theo Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, “lon sành” cổ này có nhiều công dụng, có thể là đồ đựng lương thực, thực phẩm, vận chuyển đồ đạc hoặc đựng tro cốt.

Các "lon sành" cổ được xếp chồng lên nhau một cách có chủ đích

Tuy nhiên, các “lon sành” vừa phát hiện tại khu dân cư Cửa Bạc lại có miệng úp xuống dưới đất, hướng đế lên trên, trong lòng không có gì khác và chồng xếp lên nhau theo chủ đích, vì vậy, khả năng cao xưa kia đây chỉ là nơi cất giữ đồ đạc, ông Hoàng Văn Cương cho biết thêm.

Dự kiến, trong sáng 12.10, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn tất việc khai quật. Sau đó, các hiện vật sẽ được kiểm kê, lập hồ sơ và đưa về bảo tàng để bảo quản, lưu giữ và phát huy giá trị cổ vật.