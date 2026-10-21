Ninh Bình phát động chiến dịch 'Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương'.

Đại tá Mai Đại Trưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Lễ phát động. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Lễ phát động chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” diễn ra tại Trường trung học phổ thông A Trần Hưng Đạo thuộc phường Nam Định với sự tham gia của đông đảo học sinh cùng đại diện cơ quan chức năng. Đây là chương trình do Liên minh Niềm tin số và Cục An ninh mạng khởi xướng dưới sự bảo trợ của nhiều bộ ngành và tổ chức quốc tế nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những rủi ro trên không gian mạng.

Chiến dịch mang thông điệp nhắc nhở trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên mạng và khẳng định các em sẽ không bao giờ đơn độc khi đối mặt với rủi ro. Mục tiêu của chương trình là giúp phụ huynh, giáo viên và cộng đồng nhận diện các hành vi nguy hiểm trực tuyến như lừa đảo bắt nạt dụ dỗ và xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh việc trang bị kỹ năng sử dụng internet an toàn chiến dịch còn xây dựng mạng lưới hỗ trợ hướng dẫn trẻ em cách phòng tránh và tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị xâm hại trực tuyến. Tại lễ phát động học sinh được tìm hiểu cách nhận diện nguy cơ chủ động bảo vệ bản thân và kết nối với gia đình nhà trường cùng các lực lượng chức năng khi gặp nguy hiểm.

Chiến dịch kêu gọi sự chung tay từ xã hội để xây dựng một môi trường mạng nhân văn an toàn giúp thanh thiếu niên tự tin học tập và phát triển lành mạnh trong thời đại số. Đây là lời cam kết mạnh mẽ của các cơ quan tổ chức trong việc bảo vệ tương lai thế hệ trẻ trên không gian mạng./.