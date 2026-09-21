Ninh Bình phân luồng giao thông trên quốc lộ 21B cũ do sạt lở ta luy

Trao đổi với PV chiều 21/9, ông Nguyễn Văn Hanh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình cho biết, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 14 - 17/9 làm mực nước sông Đáy dâng cao, ảnh hưởng đến đoạn quốc lộ 21B cũ đi chung với đê tả sông Đáy.

Bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết giao thông, hướng dẫn người và phương tiện tại khu vực phân luồng.

Tại Km 41+910 - Km 41+970 (phải tuyến) xảy ra sạt lở mái ta luy âm với chiều dài khoảng 60m. Ngoài ra, mặt đường xuất hiện rạn, nứt cục bộ tại khu vực tiếp giáp lề đường ở các vị trí Km 42+120, Km 42+160 và Km 42+525.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Phòng Kết cấu hạ tầng, Trung tâm Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Trung tâm Điều hành giao thông phối hợp với đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường, Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Nguyễn Úy kiểm tra, xử lý và bước đầu khắc phục các vị trí hư hỏng, sạt lở.

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, Sở Xây dựng quyết định cấm toàn bộ phương tiện ô tô lưu thông trên quốc lộ 21B cũ, đoạn Km 41+600 - Km 42+700. Phương án phân luồng được thực hiện từ ngày 18/9/2026 và duy trì cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, đối với ô tô lưu thông hướng từ cầu Ấp đi chợ Dầu, phương tiện di chuyển trên quốc lộ 21B cũ đến ngã tư với quốc lộ 21B mới tại Km 42+750, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 21B mới, đi thẳng đến chợ Dầu.

Theo hướng ngược lại, ô tô từ chợ Dầu đi cầu Ấp sẽ lưu thông trên quốc lộ 21B cũ đến ngã ba với quốc lộ 21B mới tại Km 41+600, rẽ trái vào quốc lộ 21B mới, tiếp tục đi đến ngã tư giao với quốc lộ 21B cũ tại Km 42+750, sau đó rẽ trái trở lại quốc lộ 21B cũ để tiếp tục hành trình.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết giao thông, hướng dẫn người và phương tiện tại khu vực phân luồng.

Đơn vị quản lý tuyến được yêu cầu bố trí đầy đủ biển báo, biển chỉ dẫn và tổ chức trực chốt trong suốt thời gian thực hiện phương án.

Đồng thời, các lực lượng chức năng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến sạt lở, tình trạng mặt đường và tình hình giao thông để kịp thời xử lý, báo cáo khi phát sinh tình huống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Nguyễn Úy phối hợp theo dõi, cảnh báo và khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Tiến Anh