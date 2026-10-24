Ninh Bình: Phấn đấu phê duyệt quy hoạch chung đô thị trong tháng 12/2026

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị

Trao đổi với PV Báo Xây dựng ngày 24/10, ông Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh vừa ban hành Công văn số 6894/UBND-VP4 về việc đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Phấn đấu phê duyệt quy hoạch chung đô thị trong tháng 12/2026.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30/1/2026 và Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 18/6/2026 về xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai những nhiệm vụ liên quan, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ của quy hoạch.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công tác lập, thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch trong tháng 12/2026.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng biểu tiến độ chi tiết, xác định rõ từng hạng mục công việc, thời gian thực hiện, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và các mốc hoàn thành.

Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động tổ chức triển khai, kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố các khu chức năng đô thị.

UBND tỉnh yêu cầu công tác lập quy hoạch phải bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và thống nhất với Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời phù hợp với định hướng, lộ trình xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quy hoạch chung đô thị có vai trò quan trọng trong định hình không gian phát triển, tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố các khu chức năng đô thị.

Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, bảo đảm sự thống nhất giữa định hướng phát triển đô thị và các quy hoạch có liên quan, tạo cơ sở cho việc quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị trong dài hạn.

Rà soát tiêu chí đô thị loại I, hoàn thiện hạ tầng

Song song với nhiệm vụ lập quy hoạch chung đô thị, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án đề nghị công nhận Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I.

Rà soát tiêu chí đô thị loại I, hoàn thiện hạ tầng.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Lượng, tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát toàn diện hiện trạng phát triển của 4 đô thị loại II hiện trạng gồm Hoa Lư, Nam Định, Phủ Lý và Tam Điệp; xác định cụ thể các tiêu chí đã đạt, chưa đạt và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Nội dung rà soát tập trung vào các lĩnh vực then chốt như hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải, không gian xanh, đất dành cho công trình dịch vụ - công cộng, hạ tầng xã hội và tổ chức không gian đô thị.

Đây là những nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng môi trường sống, năng lực cung cấp dịch vụ đô thị và yêu cầu phát triển bền vững.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp các tiêu chí còn thiếu của từng đô thị, xác định lộ trình thực hiện, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thời hạn hoàn thành.

Kết quả rà soát được báo cáo UBND tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Đẩy nhanh tiến độ phải gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, bảo đảm sự thống nhất giữa định hướng phát triển đô thị và các quy hoạch có liên quan.

UBND các xã, phường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai, cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, hồ sơ và thông tin liên quan phục vụ công tác lập quy hoạch, rà soát tiêu chí đô thị.

Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Việc đồng thời đẩy nhanh lập quy hoạch chung và rà soát các tiêu chí đô thị loại I thể hiện quyết tâm của tỉnh Ninh Bình trong việc hoàn thiện cơ sở quy hoạch, nâng cấp hạ tầng và tổ chức không gian phát triển đô thị.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tiến Anh